Тарасова рассказала, что ей нравится подход к работе Плющенко в качестве тренера

«Очень хорошая у Жени группа. Тренировка очень активная, все катают программы, прыгают. Мне понравилось, как он работает, — сказала Тарасова. — Все дети хорошие. Дети с ним очень хорошо ладят, а он — с ними. Это очень радостно, потому что не все наши олимпийские чемпионы переходят в тренерскую деятельность, это редкость».