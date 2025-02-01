Тарасова рассказала, что ей нравится подход к работе Плющенко в качестве тренера

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой нравится, как работает Евгений Плющенко в качестве тренера. Об этом она рассказала ТАСС.
Тарасова в четверг посетила академию «Ангелы Плющенко».
«Очень хорошая у Жени группа. Тренировка очень активная, все катают программы, прыгают. Мне понравилось, как он работает, — сказала Тарасова. — Все дети хорошие. Дети с ним очень хорошо ладят, а он — с ними. Это очень радостно, потому что не все наши олимпийские чемпионы переходят в тренерскую деятельность, это редкость».