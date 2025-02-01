Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Гущина сообщила, что начала работу над четверным сальховом

По словам спортсменки, ей пока не удавалось успешно исполнить этот прыжок.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Призер этапов российской серии Гран-при по фигурному катанию Ксения Гущина начала работу над элементами ультра-си, в настоящее время спортсменка пробует исполнять четверной сальхов. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате Санкт-Петербурга.

Двукратная чемпионка Санкт-Петербурга Гущина обновила личный рекорд в короткой программе, получив за прокат 74,12 балла.

«Очень рада, что все получилось, что получилось все на четвертый уровень сделать, — рассказала Гущина. — Я стараюсь на все турниры настраиваться одинаково, чтобы выдать свой максимум при любом прокате, при любом состоянии. Впереди у нас финал Гран-при, к которому тоже надо подойти в хорошей форме, и этот старт для меня больше как подготовка к нему. В данный момент работаем над четверным сальховом, но успешных попыток пока не было».

Спортсменка призналась, что ей понравилось выступать на прыжковом чемпионате России в Санкт-Петербурге, который проходил 18—19 января. «Была удивлена, что получилось пройти в финал. Надеюсь, что в следующий раз получится выступить еще лучше. У нас была очень дружная команда, все поддерживали, помогали друг другу. Все молодцы, все показали хороший результат», — отметила Гущина.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.