Фигуристка Гущина сообщила, что начала работу над четверным сальховом

«Очень рада, что все получилось, что получилось все на четвертый уровень сделать, — рассказала Гущина. — Я стараюсь на все турниры настраиваться одинаково, чтобы выдать свой максимум при любом прокате, при любом состоянии. Впереди у нас финал Гран-при, к которому тоже надо подойти в хорошей форме, и этот старт для меня больше как подготовка к нему. В данный момент работаем над четверным сальховом, но успешных попыток пока не было».