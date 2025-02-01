Тарасова заявила, что Петросян является лучшей фигуристкой в мире

Ранее эстонская фигуристка Нина Петрыкина завоевала золото на домашнем чемпионате Европы в Таллине в женском одиночном катании, набрав по сумме короткой и произвольной программ 208,18 балла.
В декабре Аделия Петросян на чемпионате России по фигурному катанию набрала в сумме двух программ 262,92 балла.
«Конечно, каждое соревнование следует рассматривать отдельно. Судейство у разных людей может отличаться. Но мне кажется, что Аделии сейчас нет равных. Она просто лучшая, и это бесспорно!» — отметила Тарасова в интервью РИА Новости.