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Тарасова заявила, что Петросян является лучшей фигуристкой в мире

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверенно заявила, что российская фигуристка Аделия Петросян в настоящее время является лучшей в мире.

Источник: РИА "Новости"

Ранее эстонская фигуристка Нина Петрыкина завоевала золото на домашнем чемпионате Европы в Таллине в женском одиночном катании, набрав по сумме короткой и произвольной программ 208,18 балла.

В декабре Аделия Петросян на чемпионате России по фигурному катанию набрала в сумме двух программ 262,92 балла.

«Конечно, каждое соревнование следует рассматривать отдельно. Судейство у разных людей может отличаться. Но мне кажется, что Аделии сейчас нет равных. Она просто лучшая, и это бесспорно!» — отметила Тарасова в интервью РИА Новости.