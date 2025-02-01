Тарасова заявила, что Петросян является лучшей фигуристкой в мире

«Конечно, каждое соревнование следует рассматривать отдельно. Судейство у разных людей может отличаться. Но мне кажется, что Аделии сейчас нет равных. Она просто лучшая, и это бесспорно!» — отметила Тарасова в интервью РИА Новости.