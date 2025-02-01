Фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Чемпионов мира 1994 года по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США. Об этом ТАСС сообщила мать спортсмена Ия Наумова.
«Хоронить их будут там [в США], но тело Вадима еще не нашли», — сказала Наумова.
Вечером 29 января американский пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk Сухопутных войск США столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Самолет выполнял рейс из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. После столкновения самолет и вертолет рухнули в реку Потомак. На месте катастрофы из реки извлечены тела 28 погибших, власти уже не рассчитывают найти выживших.
По данным газеты The Wichita Eagle, в самолете находились участники юниорской сборной США по фигурному катанию. На борту были чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной России Шишкова и Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель граждан РФ в результате авиакатастрофы, американская сторона уже контактировала с Россией по поводу передачи останков погибших.