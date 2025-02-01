Фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США

По данным газеты The Wichita Eagle, в самолете находились участники юниорской сборной США по фигурному катанию. На борту были чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной России Шишкова и Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель граждан РФ в результате авиакатастрофы, американская сторона уже контактировала с Россией по поводу передачи останков погибших.