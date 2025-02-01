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Спасатели нашли тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова

Похороны Вадима Наумова и его бывшей партнерши Евгении Шишковой пройдут в Бостоне.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело российского фигуриста Вадима Наумова, который погиб в результате авиакатастрофы в США. Об этом ТАСС сообщила мать спортсмена Ия Наумова.

Вместе с Наумовым погибла Евгения Шишкова, ее тело было обнаружено ранее. Спортсмены выиграли чемпионат мира 1994 года в соревнованиях спортивных пар.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне, — сказала собеседница агентства. — Держимся потихонечку. Максим (сын Шишковой и Наумова — прим. ТАСС) сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела. Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело».