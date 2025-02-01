Спасатели нашли тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне, — сказала собеседница агентства. — Держимся потихонечку. Максим (сын Шишковой и Наумова — прим. ТАСС) сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела. Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело».