В WADA сообщили, что связываются с фигуристкой Валиевой по поводу выплаты компенсации

В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. В вердикте суда отмечается, что Валиева должна выплатить компенсацию в размере 8 тыс. швейцарских франков Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA.
«WADA связывается с командой Валиевой относительно выплаты суммы», — сказали в пресс-службе WADA.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.
30 января 2024 года Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов. 25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады.