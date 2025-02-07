Тутберидзе проиграла и у парней, и у девушек. Костылева со скандально известной мамой дошла до первого титула

Юниорское первенство России. Итоговое положение
Девушки
1. Елена Костылева — 233,10
2. Алиса Двоеглазова — 231,56
3. София Дзепка — 218,38
Юноши
1. Лев Лазарев — 258,80
2. Арсений Федотов — 241,32
3. Макар Солодников — 231,21
Саранск, юниоры, не самые полные трибуны посреди рабочего дня — привычная картинка февральского юниорского первенства России. Разнообразили ее в этом году Александра Трусова, которая снимала влог для Первого канала, и Анна Щербакова в роли комментатора. Интересно, что за пару дней до турнира было объявлено, что вторая заменит первую в роли примы в шоу Плющенко. Трансфер, который поверг многих в шок.
Хотя куда более важной новостью в фигурном катании кажется сегодняшнее закрытие статистического сайта allskaters.info, на котором можно было найти результаты нескольких сотен российских фигуристов. Если в НХЛ любой чих игрока заносят в протокол — то в нашем фигурном катании так и не удается собрать воедино статистику, которая нужна в том числе для скаутинга. А скаутинг происходит как раз на таких турнирах, как юниорские и детские первенства.
Ну да ладно, это был блок новостей и лирика. На кого стоило посмотреть в Мордовии в этом году?
Костылева завершила поход за титулом
Елена Костылева — удивительный феномен, причем не только как фигуристка, которой, поговаривают, интересуются даже зарубежные федерации, но и явление вкупе с мамой, ставшей интернет-мемом. Мама фигуристки Ирина регулярно выходит в открытое пространство с постами и комментариями, где обвиняет тренеров (бывших и нынешних) в ненадлежащей работе, намекает на покупку тех или иных соревнований соперниками и так далее. За короткую карьеру Елена сменила под десяток тренерских групп. И вроде бы в каждой спорной ситуации мама за дочь, за правду! Но накопительный эффект работает так, что кажется — уже никто не возьмется работать с этой парочкой.
Но нет — берутся. И как видите, достигают успеха.
А еще Костылева vs Базылюк — классическое противостояние с тех времен, когда обе фигуристки тренировались у Тутберидзе и стали жертвами… скандала с йогуртом. Именно Елена и Маргариту шли лидерами после короткой программы.
Но первую заявку на победу оформила Елизавета Андреева из «Хрустального». Она сравнительно недавно среди лидеров, но запомнилась необычной для юниоров программой под Джеймса Бонда. В 13 лет это вроде бы не тот формат, но ощущение сотворения подвига от супергероя присутствовало. Вряд ли хоть какая-нибудь девушка Джеймса Бонда исполняла четверные прыжки на льду. Андреева сделала два. Но забыла из-за перекройки программы добавить еще один прыжок к каскаду. Вот столько информации в голове могут держать только в кино. Это стоило Лизе подиума — бронзу без ультра-си взяла София Дзепка.
Но следом вышла 16-летняя Алиса Двоеглазова, тоже из группы Тутберидзе — и сделала под классику от Эдит Пиаф уже три квада, включая сложнейший лутц. У нынешних юниоров уже играет роль, какой конкретно четверной ты выучил.
Действующая юниорская чемпионка России Базылюк давления решающей разминки не выдержала. Упала с трех из первых четырех прыжков, на еще одном пролетев «бабочкой». Было в этом что-то эпичное — Маргарита выступала под классическую и очень мощную Carmina Burana и Ханса Циммера. И, видимо, противостояние с Костылевой оказалось уровня такой музыки — но не 13-летней фигуристки. «Все мы не роботы», — грустно подытожила прокат Анна Щербакова. У Костылевой осталась одна соперница — Двоеглазова.
Елена вышла под еще более эпичную музыку — Токкату Баха в современной аранжировке. Задача была одна — не упасть. И Лена визуально заметно подстраховывалась. Заходила долго на прыжки, не рисковала, а хотела сделать все именно надежно. И ей это удалось — а потом на кураже последним гвоздем в интригу был заколочен четверной сальхов во второй половине. Заслуженное чемпионство — хотя всего в полутора баллах от Двоеглазовой. Но теперь предстоит подождать прилично времени, чтобы стать чемпионкой России — а Костылева среди тех фигуристок, где эти перспективы видны уже сейчас. Возможно, вернут на международную арену даже раньше — ценз сейчас повышается, так что до чемпионата России придется ждать года три.
Прорыв Перми
У парней при всей очевидности дуэли Лазарев — Федотов первым любой ответственный и справедливый человек должен отметить малоизвестного Макара Солодникова из пермской школы «Орленок». Сплошная Москва на юниорских пьедесталах основательно достала, и тем приятнее видеть, что в топе одиночников, а не только пар способна появиться Пермь. Обидно, что удержаться и продолжить прогресс можно только будучи высосанным из региона Москвой и теми самыми скаутами. Представьте — в Перми все еще есть большие школы вроде «Фаворита», на которых дети официально занимаются по ходу сезона на открытой короткой коробке под снегом и соревнуются во всех разрядах вплоть до первого спортивного. И кстати, именно оттуда многие уходят в «Орленок», где катается Солодников.
Макар, взлетевший в тройку с 12-го места в короткой программе, оставил за собой куда более заметных Эдуарда Карартыняна, Николая Колесникова, Никиту Сарновского, Вадима Воронова и Марка Лукина, когда-то одного из лидеров своего возраста.
Что касается битвы двух фаворитов, она прошла в одну калитку. Арсений Федотов еще недавно шел по юниорам с впечатляющей победной серией из 11 стартов — но в Саранске не смог показать ни одного четверного. Первым сделал тройной тулуп, избежав «бабочки» в неудачном прыжке, но потом упал с четверного сальхова.
Лазарев с сальхова тоже упал, но заявил пять квадов, причем, как позже заявил уже его тренерский штаб, «наотрез отказался облегчить контент» — получается, принял правильное самостоятельное решение. Это к слову о том, что наших детей надо везде контролировать и за ручку водить. В 15 лет у многих уже своя голова на плечах.
Одно жалко — никто на чемпионат мира среди юниоров от России не едет. Почему на предолимпийский турнир в Пекине можно, а на юниорский чемпионат нельзя — не ответит даже родоначальник логики Аристотель. Лучше спрашивать у Кафки.
Дмитрий Кузнецов