Тутберидзе проиграла и у парней, и у девушек. Костылева со скандально известной мамой дошла до первого титула

Елена вышла под еще более эпичную музыку — Токкату Баха в современной аранжировке. Задача была одна — не упасть. И Лена визуально заметно подстраховывалась. Заходила долго на прыжки, не рисковала, а хотела сделать все именно надежно. И ей это удалось — а потом на кураже последним гвоздем в интригу был заколочен четверной сальхов во второй половине. Заслуженное чемпионство — хотя всего в полутора баллах от Двоеглазовой. Но теперь предстоит подождать прилично времени, чтобы стать чемпионкой России — а Костылева среди тех фигуристок, где эти перспективы видны уже сейчас. Возможно, вернут на международную арену даже раньше — ценз сейчас повышается, так что до чемпионата России придется ждать года три.