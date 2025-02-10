Финал Гран-при России по фигурке: гений прыжков из Питера отберется на Олимпиаду, звезды Тутберидзе хотят 2 золота

В танцах будет отсутствовать вся призовая тройка последнего ЧР: Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, по словам Александра Жулина, они «бросят все силы на подготовку к следующему сезону», а Ирина Хавронина/Девид Нарижный не смогут выступить из-за проблем со здоровьем у партнера. В их отсутствие главными фаворитами на золото считаются Василиса Кагановская и Максим Некрасов, постоянно получающие в свой адрес восторженные отзывы. Ну, а мужчины по традиции устроят самую настоящую зарубу: победить может любой, но основная борьба должна развернуться между Владиславом Дикиджи, Евгением Семененко, Марком Кондратюком, Петром Гуменником и Глебом Лутфуллиным. Статус фаворита тащит за собой Дикиджи, который, правда, имел некоторые проблемы со здоровьем, но по части стабильности ему в этом сезоне нет равных.