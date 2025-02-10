Финал Гран-при России по фигурке: гений прыжков из Питера отберется на Олимпиаду, звезды Тутберидзе хотят 2 золота

На этой неделе в Красноярске пройдет финал отечественной серии Гран-при, в котором будут разыграны не только титулы, но и путевки на олимпийский отбор. Конечно, победа никому никаких гарантий не даст: во-первых, еще будет тренерский совет, во-вторых, отобранных федерацией кандидатов ждет фильтрация со стороны ISU и МОК. В любом случае фигуристы сделают все возможное, чтобы продемонстрировать на красноярском льду свой максимум.
Финал Гран-при России 2025: участники
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров.
Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.
Пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Анна Щербакова/Егор Гончаров.
Финал Гран-при России 2025: кто победит
Несмотря на то, что кандидаты на поездку в Пекин в женской одиночке и парах, по слухам, уже определены, Аделия Петросян и Анастасия Мишина/Александр Галлямов все равно планируют выступить в Красноярске. Но если в победе Аделии мало кто сомневается, то золото Мишиной/Галлямова не гарантировано: во-первых, любая серия когда-то заканчивается, а Александра Бойкова/Дмитрий Козловский проиграли своим бывшим одногруппникам уже пять встреч подряд. Во-вторых, неудачи Александры и Дмитрия на чемпионате страны и прыжковом турнире должны их наконец-то встряхнуть и настроить на адекватные прокаты. Их потенциал по-прежнему очень высок. Нужен качественный ответ на слухи об уходе из штаба Тутберидзе и завершении карьеры.
В танцах будет отсутствовать вся призовая тройка последнего ЧР: Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, по словам Александра Жулина, они «бросят все силы на подготовку к следующему сезону», а Ирина Хавронина/Девид Нарижный не смогут выступить из-за проблем со здоровьем у партнера. В их отсутствие главными фаворитами на золото считаются Василиса Кагановская и Максим Некрасов, постоянно получающие в свой адрес восторженные отзывы. Ну, а мужчины по традиции устроят самую настоящую зарубу: победить может любой, но основная борьба должна развернуться между Владиславом Дикиджи, Евгением Семененко, Марком Кондратюком, Петром Гуменником и Глебом Лутфуллиным. Статус фаворита тащит за собой Дикиджи, который, правда, имел некоторые проблемы со здоровьем, но по части стабильности ему в этом сезоне нет равных.
Финал Гран-при России 2025: расписание
Фигуристы будут выступать с пятницы по воскресенье. Турнир в полном объеме покажет сайт Первого канала и приложение для Smart TV.