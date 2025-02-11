Еще один звездный мальчик Тутберидзе сошел с дистанции раньше времени. Резкий спад Федотова озадачил всех

В сезоне 2021/22 Арсений разгромил гораздо более опытных спортсменов на первенстве по старшему возрасту и заставил говорить о себе как о будущей надежде, а по выходу в юниоры вообще сделал все, чтобы называться безусловным лидером сборной. В том же духе, не сбавляя планку, Арсений провел на подъеме и сезон 2023/24: добавил в коллекцию ультра-си старшие четверные флип и лутц и вдобавок одержал уверенные победы на всех турнирах, за исключением одного из этапов Гран-при и финала Кубка Федерации, где его вечный соперник Лев Лазарев с четырьмя квадами был все-таки технически убедительнее. Тем не менее за Федотовым всегда была судейская лояльность, что отражалось в запасе как по оценке за компоненты, так и по надбавкам за элементы, в принципе. Так что к текущему сезону фигурист в любом случае подходил фаворитом.