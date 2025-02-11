Еще один звездный мальчик Тутберидзе сошел с дистанции раньше времени. Резкий спад Федотова озадачил всех

Миновал главный старт на юниорском уровне — первенство России среди юниоров-2025. Ожидалось, что защитить прошлогодний титул будет под силу ученикам Этери Тутберидзе Маргарите Базылюк и Арсений Федотов. Юноша и вовсе был близок к уникальному достижению — статусу трехкратного чемпиона страны. Но саранский лед для обоих оказался несчастливым. Если о травме Базылюк слухи ходили давно, да и она сама подтверждала, что техника, сильная сторона ее катания, разладилась на почве проблем со здоровьем, то конкретики по состоянию Федотова, которая могла бы прояснить столь резкий спад, так и не появилось. Что происходит с одним из самых талантливых юниоров в истории нашей фигурки?..
В сезоне 2021/22 Арсений разгромил гораздо более опытных спортсменов на первенстве по старшему возрасту и заставил говорить о себе как о будущей надежде, а по выходу в юниоры вообще сделал все, чтобы называться безусловным лидером сборной. В том же духе, не сбавляя планку, Арсений провел на подъеме и сезон 2023/24: добавил в коллекцию ультра-си старшие четверные флип и лутц и вдобавок одержал уверенные победы на всех турнирах, за исключением одного из этапов Гран-при и финала Кубка Федерации, где его вечный соперник Лев Лазарев с четырьмя квадами был все-таки технически убедительнее. Тем не менее за Федотовым всегда была судейская лояльность, что отражалось в запасе как по оценке за компоненты, так и по надбавкам за элементы, в принципе. Так что к текущему сезону фигурист в любом случае подходил фаворитом.
Контрольные прокаты в августе показали, что Федотов еще далек от оптимальной формы. В произвольной программе он зашел всего на один квад, и тот завершился падением. Но то было начало сезона — не сказать, что и Лазарев тогда блистал. Да и вообще, большинство спортсменов вкатывается в сезон довольно тяжело: сложно перестроиться с тренировочного на соревновательный режим. К тому же было заметно даже визуально, что на тот момент 14-летний Арсений сильно вытянулся за лето и привыкает к новым антропометрическим параметрам.
Первой соревновательной отсечкой стал Мемориал Панина-Коломенкина в начале октября. Чтобы обойти заклятого соперника с пятью квадами, Арсению понадобилось всего два трикселя и три четверных, один из которых не заладился и обернулся бабочкой. Несмотря на разницу всего в полторы десятых между лучшими юниорами, более высокие компоненты и надбавки добавили однозначности победе Федотову. По презентации и передаче образа его программы и правда смотрелись удачнее в сравнении с Лазаревым.
Спустя месяц действующий чемпион России среди юниоров подкрепил лидерство крепким выступлением на первом для него этапе Гран-при. Не обошлось без ошибок, притом грубых (падение с квад-сальхова и недокрут в галку на трикселе), но по баллам так и не скажешь: он оторвался от ближайшего преследователя на 20+ баллов только по произвольной программе и получил одни 8-ки за компоненты, что для юниорского уровня более чем достойный показатель. Кстати, тогда же в короткой программе Федотов едва не побил собственный рекорд — до гроссмейстерских 90 баллов, учитывая, что квады у юниоров запрещены, не хватило всего 8 десятых. И пусть старших четверных, как в прошлом году, мы так и не увидели, казалось, судьи начали оценивать его даже еще более благосклонно. А значит, ничто не поставило бы под сомнение его лидерство по ходу сезона.
Переломный момент наступил через две недели. Второй этап Гран-при Арсений провел не по плану. Если быть точнее, то в короткой программе судьи уже как будто несколько придержали его в оценках, а вот произвольную спортсмен неожиданно развалил сам. Два падения, жесткие недокруты на многооборотных прыжках, так еще и бабочка на трикселе. Закономерно, что и компоненты просели на пару баллов. Сложилось ощущение, что за период между 3-м и 5-м этапами Федотова подменили, поскольку за последние годы он приучил нас к тому, что умеет собираться и настолько серьезно никогда не ошибается.
Тревожные мысли, что провал не был роковой случайностью, подкрепило снятие с Кубка Первого канала среди юниоров в начале декабря. Официальной причиной была названа загадочная болезнь. О травме как таковой при этом речи не шло. Тем более спустя полторы недели после пропущенных соревнований Арсений как ни в чем не бывало вышел на публику в рамках открытой тренировки Тим Тутберидзе. Этери Георгиевна рассудила после проката ученика так:
— У нас сейчас Арсений ищет себя в жизни: мотивацию, приоритеты. Мы очень надеемся, что он найдет себя здесь, на льду, потому что у него здорово получается. Мы ему желаем пройти все возрастные изменения и любить этот вид занятий так же, как мы любим его.
Здесь-то и сложился пазл, по крайней мере, его часть: Федотов переживает тяжелые времена поиска себя. А ведь звоночки тому были еще от Даниила Глейхенгауза в конце сентябре, когда в интервью Sport24 заслуженный тренер довольно смутно прокомментировал форму ученика:
— Арсений начал готовиться к сезону немножко поздно, но сейчас видно, что включен. Переживаний и сомнений насчет того, что он покажет свои четверные, практически нет. Думаю, все будет нормально, он адаптировался. После отдыха он вышел абсолютно разобранный, очень долго включался, поэтому на контрольных прокатах еще не было того уровня, который он показывал в прошлом сезоне. На первые этапы мы поедем с облегченным контентом, а потом вернемся и к лутцу, и к флипу. Главное, чтобы он работал.
Федотов всегда проявлялся как харизматичный и даже экспрессивный фигурист, несмотря на юный возраст. Чего стоит только эпизод, когда в 2022-м 13-летний юноша выругался прямо на льду после победного проката. Непокорный характер в сочетании с жаждой победы может помочь покорять горы, но только, если эту энергию направлять в верное русло и не сдаваться после первых же неудач. Поскольку большой спорт — это прежде всего лишения и ограничения, морально к этому готов не каждый, и когда кажется, что ты достаточно повзрослел, чтобы самостоятельно принимать решения, соблазн взять паузу крайне велик. И будем честны, вряд ли найдется атлет, который ни разу не задумывался о том, чтобы все бросить.
Дополнительной проверкой на прочность для Арсения становится еще и переходный возраст, который наступил не только в голове, но и в теле. Фаза активного роста меняет ощущения в пространстве, что может прочувствовать на себе только профессиональный спортсмен. Так что нестабильность формы и несколько скомканный подход к тренировкам, судя по словам Тутберидзе и Глейхенгауза, — это те самые издержки пубертата. Теперь, чтобы вернуться на олимп, и тренерам, и самому фигуристу необходимо перетерпеть сложные время и постепенно адаптироваться к новым параметрам, не форсируя процесс.
Увы, на память приходит довольно много кейсов неудачного прохождения этого самого пубертата мальчиками в группе Тутберидзе. Адам Питкеев так и не реализовал себя на взрослом уровне из-за травмы спины, вызванной высокими нагрузками в тот самый период оформления. Даниил Самсонов долго восстанавливался после страшной болезни Осгуда-Шляттера, усугубившейся из-за несвоевременного лечения, и, как видим, все еще не может вернуться на пик. Серьезные проблемы со здоровьем не миновали и Алексея Ерохова, который тренировался в ТШТ почти десять лет, то есть на протяжении всего подросткового периода.
Дело в том, что если некая глубинная травма заработана именно в пубертат, вернуться в оптимальные кондиции на порядок сложнее, если вообще возможно — статистика на этот счет удручающая. Так что в случае Федотова, когда, по крайней мере, со стороны кажется, что физически, помимо логичных трудностей с антропометрией, фигурист здоров, важно прислушаться к организму и набирать форму последовательно, наращивая техническую сложность в соответствии с возможностями, а не перепрыгивая через голову в погоне за соперниками.
Безусловно, расслабляться совсем не стоит, потому что если проблема лежит все-таки в психологической плоскости, то через лень и жалость к себе преодолеть временные тяготы не получится, а вот загубить труд и талант, который у Арсения в избытке, можно вполне. В общем, ключевой момент сейчас — это найти баланс в тренировках и отношении самого спортсменка к ним.
По-видимому, в текущем сезоне Федотов и правда столкнулся с пубертатом. Да, это произошло раньше, чем у того же Лазарева, но никто не дает гарантии, что фаза активного роста не может резко накрыть и его или любого другого одиночника. Как бы то ни было, хочется пожелать нашим талантливым парням стойко пройти непростой период, не гнаться за квадами в ущерб здоровью и в скором времени вновь поражать нас своим потрясающим катанием.
Александра Милюкова