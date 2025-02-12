Последний супертурнир в русской фигурке: он еще не начался, а скандал произошел. За кем следить в танцах

Несмотря на это, они решили, что их положение достаточно уверенное, поэтому решили пропустить финал Гран-при России и направить все силы на подготовку к следующему сезону. Так же поступили и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, которые снялись с соревнований. Их тренер Александр Жулин заявил, что они готовятся к важнейшему следующему году. В чем его важность именно для Лизы и Егора — не очень понятно. По слухам, на них в случае с отбором на Олимпиаду не рассчитывают даже как на запасной вариант…