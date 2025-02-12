Последний супертурнир в русской фигурке: он еще не начался, а скандал произошел. За кем следить в танцах

В эти выходные пройдет один из самых крупных турниров внутри России по фигурному катанию — финал Гран-при. Этот старт финальный в основном календаре сезона, дальше только командный кубок Первого канала и турнир шоу-программ. Для большинства это еще и последняя возможность проявить себя перед отбором на Олимпиаду 2026, куда допустили наших спортсменов.
Весь цикл российские танцы на льду заново себя пересобирали, менялись, и только сейчас сборную можно назвать укомплектованной. По результатам турниров очевидно, что безусловные лидеры — это Александра Степанова и Иван Букин. Катание у них сильно ухудшилось, но все равно их удерживают в топе благодаря опыту.
Несмотря на это, они решили, что их положение достаточно уверенное, поэтому решили пропустить финал Гран-при России и направить все силы на подготовку к следующему сезону. Так же поступили и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, которые снялись с соревнований. Их тренер Александр Жулин заявил, что они готовятся к важнейшему следующему году. В чем его важность именно для Лизы и Егора — не очень понятно. По слухам, на них в случае с отбором на Олимпиаду не рассчитывают даже как на запасной вариант…
Еще одни призеры чемпионата России Ирина Хавронина и Девид Нарижный решили в это время назначить операцию партнеру. Если бы ее отложили, то следующий сезон точно бы получился смазанным.
В итоге три сильнейших дуэта досрочно закончили сезон, хотя борьба за квоты вроде бы как только начинается. Видимо, решение по танцам уже принято и обсуждению не подлежит. Иначе бы мы увидели на льду всех сильнейших, как в случае с парнями. Честно говоря, скандальное решение. И ужасно, что федерация позволяет спортсменам так поступать, лишая болельщиков зрелища. Времени на постановку новых программ предостаточно. Тем более наверняка топ-танцоры объявятся на Кубке Первого канала, в различных шоу…
В итоге осталось только 10 дуэтов, которые выступят в Красноярске:
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов
- Анна Коломенская/Артем Фролов
- Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин
- Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
- Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов
- Юлия Чуркина/Борис Фролов
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов
- Анна Щербакова/Егор Гончаров.
Здесь не осталось интриги, очевидно, что золото заберут Василиса Кагановская и Максим Некрасов. С самого начала сезона им ставили приличные оценки, которые росли от старта к старту. Без более опытных конкурентов они легко возглавят турнирную таблицу, и скорее всего, обновят личный рекорд.
У Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано очень хорошие шансы на медаль, даже если не смогут выкатать на ура обе программы. Очевидно, что из новеньких эта пара для федерации на втором месте после Кагановской и Некрасова. Фигуристы на этапах Гран-при не раз ошибались в ритмическом танце, но при чистом произвольном баллов хватало на солидные позиции. На чемпионате страны они показали два безукоризненных выступления, поэтому достаточно близко подобрались к Кагановской/Некрасову. Ситуация легко может повториться и в Красноярске, но обойти своих главных конкурентов они не смогут при любом раскладе.
В этом разнообразии молодых и неопытных дуэтов особняком стоят Екатерина Миронова и Евгений Устенко из Санкт-Петербурга. Эти танцоры сильно прокачали технику и получают лучшие уровни за обязательные элементы. Пока федерация не видит в них серьезных участников борьбы в высшем эшелоне, тем не менее оценки петербуржцев растут. И в этом сезоне движение вверх наметилось, парочку дуэтов они смогли опередить. При таком составе им почти гарантирована медаль.
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, которые считались открытием сезона год назад, сейчас немного затерялись в сборной. Их постановки сильно упростились, перестали удивлять, из-за чего пострадало и их место. Им будет сложно попасть на пьедестал даже без тройки лидеров. Нельзя сказать, что они стали кататься хуже, но в них не верят. Поэтому в табели о рангах ребята сильно упали. К олимпийскому сезону нужны просто вау-постановки, чтобы по-новому заявить о себе.
Финал Гран-при России в танцах вряд ли способен удивить результатами, но есть возможность в последний раз в сезоне насладиться полюбившимися программами, например, ритмом Щербаковой и Гончарова под «Косил Ясь конюшину». Плюс, если вы раньше не особенно внимательно следили за танцами новых пар, которые ворвались в топ, то сейчас самое время составить собственное впечатление.
Алена Волкова