Тарасова убеждена: Ягудин сдал Плющенко чемпионат России. Даже назвала причину

«Приезжаем в Москву, декабрь, первенство России. Он (Ягудин) все время нудит: “Не хочу на чемпионат страны, не могу, я устал”. Его организм начал немножко разлаживаться, слишком много стартов. Чемпионат страны он сдает, просто сдает Плющенко. Нет никакой энергетики, он не хочет кататься, все ему, как говорится, по барабану. И следующие соревнования, которые проводятся в Токио, он тоже проигрывает Плющенко. Проигрывает, потому что не соблюдает режим», — вспоминала Тарасова в своей книге «Красавица и чудовище».