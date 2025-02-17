Тарасова убеждена: Ягудин сдал Плющенко чемпионат России. Даже назвала причину

С лета 1998 года Алексей Ягудин стал тренироваться под руководством Татьяны Тарасовой. То решение фигуриста вызвало огромный переполох: во-первых, Алексей переходил практически сразу после победы на чемпионате мира, во-вторых, в ФФККР открыто выступали против, позволяя говорить себе в том числе и то, что «больше Ягудин ничего не выиграет». Но будущий чемпион Солт-Лейка под давлением общественности не сдался и начал сотрудничать с Тарасовой.
Для короткой программы был выбран «Цирк»: Татьяна Анатольевна придумала показать своего ученика как жонглера с шариками и предметами, для этого фигурист специально научился жонглировать. В произвольной же того сезона Ягудин сначала катал «Вестсайдскую историю», потом «Лоуренса Аравийского».
Первый совместный год с Тарасовой сложился для Алексея шикарно — тринадцать турниров, одиннадцать побед. Но были два поражения, дважды — от Евгения Плющенко, который постепенно превращался в одного из лучших фигуристов планеты.
«Приезжаем в Москву, декабрь, первенство России. Он (Ягудин) все время нудит: “Не хочу на чемпионат страны, не могу, я устал”. Его организм начал немножко разлаживаться, слишком много стартов. Чемпионат страны он сдает, просто сдает Плющенко. Нет никакой энергетики, он не хочет кататься, все ему, как говорится, по барабану. И следующие соревнования, которые проводятся в Токио, он тоже проигрывает Плющенко. Проигрывает, потому что не соблюдает режим», — вспоминала Тарасова в своей книге «Красавица и чудовище».
Возможно, после возвращения из Японии Ягудин вновь стал режим соблюдать — последовавшие за тем чемпионаты Европы и мира он выиграл.