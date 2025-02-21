Бойкова/Козловский удержались в олимпийском составе. Список наших кандидатов на Милан-2026 почти определен

До формального закрытия окна подачи заявки на олимпийский отбор в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке осталась всего неделя. Говорим формального — потому что Федерация фигурного катания России немало поработала (и весьма эффективно), чтобы не только добиться допуска на Олимпиаду, но и облегчить жесткие условия Международного союза конькобежцев. И судя по всему, многое, в том числе соответствие нейтральным критериям отбора, удастся решить в дипломатическом контакте с ISU, чтобы не потерять никого из делегатов нейтральной команды.