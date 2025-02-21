Бойкова/Козловский удержались в олимпийском составе. Список наших кандидатов на Милан-2026 почти определен

До формального закрытия окна подачи заявки на олимпийский отбор в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке осталась всего неделя. Говорим формального — потому что Федерация фигурного катания России немало поработала (и весьма эффективно), чтобы не только добиться допуска на Олимпиаду, но и облегчить жесткие условия Международного союза конькобежцев. И судя по всему, многое, в том числе соответствие нейтральным критериям отбора, удастся решить в дипломатическом контакте с ISU, чтобы не потерять никого из делегатов нейтральной команды.
Как обстоит ситуация сейчас?
По информации «СЭ», состав из восьми участников (если быть точным, 12, в половине случаев речь идет о парах и танцевальных дуэтах) практически сформирован. Отметим, мы говорим о том, кого хочет послать на сентябрьский отборочный турнир в Пекине российская сторона. На нем нашим представителям необходимо попасть в топ-5 — посильная задача во всех видах.
Если кто-то не подойдет ISU — список может измениться. Как говорил Александр Коган «СЭ», сейчас федерация ждет «обратной связи». Но даже в российской версии списка остаются белые пятна.
Где ситуация прояснилась?
В парном катании. По нашей информации, Федерация фигурного катания России собирается заявить Александру Бойкову/Дмитрия Козловского запасными. Основными в заявке будут чемпионы России Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Среди аргументов в пользу Бойковой/Козловского источниками называется международный опыт и более высокие результаты на протяжении всего олимпийского цикла. Главные конкуренты пары, более молодые Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, обыграли их на единственном турнире — прошедший финал «Гран-при» в Красноярске. Бойкова/Козловский были нестабильны в нынешнем сезоне, но завоевали серебро на чемпионате России. У Хабибуллиной/Княжука сильный технический набор, но компонентная часть точно у их конкурентов лучше. Да и фактор штаба Этери Тутберидзе тоже работает.
У женщин тоже вроде бы все ясно. Федерация хотела бы послать основной фигуристкой чемпионку России Аделию Петросян, запасной — бронзовую призерку турнира Алину Горбачеву. А дальше — как решит ISU.
За что еще идет борьба?
У мужчин есть три очевидных кандидата: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи и Евгений Семененко. После выступления на финале «Гран-при» фаворитом является Гуменник, и вероятно, его и захотят видеть основным, с запасным местом ситуация не такая определенная. После финала источники «СЭ» говорили о Дикиджи как главном претенденте на запас, но думается, штаб Алексея Мишина оружие еще не сложил.
Еще интереснее в танцах. Александра Степанова/Иван Букин, по словам Татьяны Тарасовой, уже «ставят олимпийскую программу» (хотя пройти бы все фильтры и отбор), а вот решение по запасным танцорам в заявке на олимпийский отборочный турнир пока не принято, на место претендуют две пары. Это Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный и Василиса Кагановская/Максим Некрасов.
Окончательное решение, как утверждают собеседники «СЭ», зависит от контактов с ISU. Вероятно, танцоров проверяют на предмет соблюдения критериев нейтральности, упомянутых в документе об условиях отбора, — там есть нюансы. Кроме того, влияет и состояние здоровья: партнер Хаврониной Нарижный получил травму, из-за которой пара пропустила финал «Гран-при». Его выиграли Кагановская/Некрасов, но на чемпионате России Хавронина/Нарижный были заметно выше.
Олимпийский отборочный турнир состоится в сентябре 2025 года. После отправления заявки до 28 февраля замену с основных фигуристов на запасных можно будет сделать только по травме. Хотя и здесь, утверждают источники, ISU настроен лояльно. В частности, в кулуарах обсуждался вариант, что российскую сторону могут предупредить о проблемах по критериям нейтральности — и тогда в одном из видов российского фигурного катания может резко возрасти травматичность.
Но пока это все отдаленная перспектива — ситуация в международной политике меняется чуть ли не каждый день, а до Олимпиады год. Да и в Международном олимпийском комитете скоро выборы президента.
Дмитрий Кузнецов