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Костылева выиграла Финал серии Гран-при России среди юниоров

Фигуристка Костылева выиграла Финал серии Гран-при среди юниоров в Калуге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Елена Костылева выиграла Финал серии Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Калуге.

Она представляет академию Евгения Плющенко. По итогам короткой и произвольной программ Костылева набрала 230,34 балла (68,86+161,48). Далее расположились воспитанницы школы «Хрустальный»: серебро завоевала Алиса Двоеглазова (229,06; 73,50+155,56), бронзу — Маргарита Базылюк (220,04; 72,83+147,21).

Финал Гран-при завершится в субботу произвольной программой у юниоров.