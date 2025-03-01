Костылева выиграла Финал серии Гран-при России среди юниоров

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Елена Костылева выиграла Финал серии Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Калуге.
Она представляет академию Евгения Плющенко. По итогам короткой и произвольной программ Костылева набрала 230,34 балла (68,86+161,48). Далее расположились воспитанницы школы «Хрустальный»: серебро завоевала Алиса Двоеглазова (229,06; 73,50+155,56), бронзу — Маргарита Базылюк (220,04; 72,83+147,21).
Финал Гран-при завершится в субботу произвольной программой у юниоров.