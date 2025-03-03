Евгения Медведева: «Если мы вспомним международные и российские прокаты, мужчины — это ромашки, не знаешь, как они выступят. Мужики нервы всегда трепали»

— Мужики нервы всегда трепали. Речь идет про спорт. Если мы вспомним международные и российские прокаты, мужчины — это ромашки. Не знаешь, как они выступят. И это было интересно смотреть. У девушек выступления всегда были более спокойными, — отметила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.
Также она рассказала, как сама справлялась с волнением на соревнованиях.
— Когда выходишь на лед, наверняка чувствуешь тревогу. Как ее побороть?
— Я уже почти четыре года на соревнования не выхожу. Шоу — это другое. Там я наслаждаюсь. Если что‑то не получается, то не надо убиваться об борт. Фигурное катание сейчас для меня — это проявление себя, благодаря ему я могу дарить удовольствие болельщикам.
Что касается соревнований, я выработала такую стратегию — от нервов невозможно избавиться. Страх будет всегда, с ним надо подружиться. Придумала, что рядом со мной стоит мое волнение, я его беру за руку и иду выступать, — рассказала Медведева.