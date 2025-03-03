Евгения Медведева: «Если мы вспомним международные и российские прокаты, мужчины — это ромашки, не знаешь, как они выступят. Мужики нервы всегда трепали»

— Я уже почти четыре года на соревнования не выхожу. Шоу — это другое. Там я наслаждаюсь. Если что‑то не получается, то не надо убиваться об борт. Фигурное катание сейчас для меня — это проявление себя, благодаря ему я могу дарить удовольствие болельщикам.