Тарасова об отмене дуэли Ягудина и Плющенко на «Русском вызове»: «Оба профессионалы. Если хотят, то выступают, если не хотят — нет. Это выбор каждого»

«Они оба — профессионалы. Если они хотят, то выступают (в турнирах), если не хотят — нет. Это выбор каждого из них», — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Русский вызов» пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.
Планировалось, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко проведут «дуэль» в рамках турнира шоу-программ «Русский вызов». Но Плющенко заявил, что организаторы так и не предоставили ему контракт.
«Они оба — профессионалы. Если они хотят, то выступают (в турнирах), если не хотят — нет. Это выбор каждого из них», — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Русский вызов» пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.