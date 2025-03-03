Овечкин и другие игроки «Кэпиталс» посетили Legacy on Ice — благотворительное ледовое шоу в память о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне

В ночь на 3 марта прошло благотворительное шоу Legacy on Ice («Наследие на льду»). Вырученные средства направят семьям и близким погибших. На мероприятии присутствовали и другие хоккеисты «Кэпиталс».
«Удивительная поддержка от наших ребят. Они встретились с семьями пострадавших, поблагодарили сотрудников служб спасения, а также насладились незабываемыми выступлениями на нашем родном льду», — говорится в сообщении пресс-службы «Вашингтона».
На лед вышли олимпийские чемпионы по фигурному катанию Брайан Бойтано, Нэтан Чен, Илья Кулик, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, чемпион мира Илья Малинин и другие известные спортсмены.
Фото: x.com/Capitals.
Legacy on Ice. Наумов, Малинин, Браун, Нэтан Чен, Левито, Гленн, Чок и Бейтс выступили на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США.