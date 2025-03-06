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Стало известно, продлят ли дисквалификацию Валиевой за отказ вернуть медали

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили, что фигуристке Камиле Валиевой не продлят срок дисквалификации за отказ вернуть медали, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Продление или увеличение срока дисквалификации за отказ спортсменки вернуть медали или денежные призы не предусмотрено», — сказали в РУСАДА, сославшись на общероссийские антидопинговые правила.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга. В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.