Дегтярев допустил улучшение отношений с ВАДА в скором времени

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) является союзником России в борьбе с допингом, в скором времени отношения между сторонами могут улучшиться. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Хочу, чтобы те, кто будет нас читать и смотреть, поняли: мы союзники с ВАДА — Всемирным антидопинговым агентством. Целиком и полностью, — подчеркнул Дегтярев. — Разделяем абсолютно все ценности, поддерживаем кодекс, боролись с этим злом, боремся и будем бороться. Поэтому прогнозирую улучшение отношений с ВАДА в самое ближайшее время. Для этого агентство должно принять решение на основе дорожной карты, которую мы парафировали и выполнили. Плюс немножко надо поправить наш 329-й федеральный закон о физкультуре, изменить там несколько пунктов, что и сделаем в ближайшие месяцы, в весеннюю сессию Госдумы».
22 сентября 2023 года ВАДА выдвинуло новые обвинения в адрес Российского антидопингового агентства (РУСАДА), объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Спустя три недели Российское антидопинговое агентство направило официальное уведомление в ВАДА о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. В настоящее время это дело ждет своей очереди для рассмотрения в Спортивном арбитражном суде.