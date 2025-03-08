Дегтярев допустил улучшение отношений с ВАДА в скором времени

«Хочу, чтобы те, кто будет нас читать и смотреть, поняли: мы союзники с ВАДА — Всемирным антидопинговым агентством. Целиком и полностью, — подчеркнул Дегтярев. — Разделяем абсолютно все ценности, поддерживаем кодекс, боролись с этим злом, боремся и будем бороться. Поэтому прогнозирую улучшение отношений с ВАДА в самое ближайшее время. Для этого агентство должно принять решение на основе дорожной карты, которую мы парафировали и выполнили. Плюс немножко надо поправить наш 329-й федеральный закон о физкультуре, изменить там несколько пунктов, что и сделаем в ближайшие месяцы, в весеннюю сессию Госдумы».