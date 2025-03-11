Загитова забыла про свою школу? Там нет денег, стройка постоянно сдвигается, а отдувается за все министр

Летом 2023 года глава Татарстана Рустам Минниханов предложил олимпийской чемпионке Алине Загитовой открыть школу ее имени.
«Вы хороший пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ по разным направлениям. Мы готовы распространить его и на другие виды спорта, в том числе на фигурное катание», — сказал Минниханов Загитовой 16 июня.
В тот же день министр спорта республики Владимир Леонов сообщил, что с Алиной ведутся переговоры, в ближайшее время они встретятся. Они встретились, и 23 июня Леонов сообщил, что уже в январе школа Загитовой начнет свою работу.
«У нас есть идея по созданию спортивной школы имени Алины Загитовой по фигурному катанию. Сейчас мы собираем всю юридическую схему и планируем это сделать до конца текущего года, чтобы с января 2024 года школа начала свое существование и свою работу. Параллельно с этим формируем техническое задание по реализации проекта Центра фигурного катания на территории Татарстана», — говорил Леонов.
На следующий день о роли Загитовой в будущем проекте высказались и сама Алина…
— Мне очень много поступало запросов «Давайте откроем школу вашего имени», но я все время отказывалась. Я думаю, что именно в родном регионе грех не открыть свою школу. Мне кажется, что я просто тогда не созрела (открывать школу) в плане организационных моментов, (не понимала) как правильно построить тренерскую базу. Сейчас я это понимаю и хочу полностью вникнуть в проект. Потому что это для меня не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен. Большая честь открыть ее в Республике Татарстан.
Конечно, я готова работать тренером, но пока что не в таком большом масштабе. Я бы все-таки хотела бы регулировать какие-то моменты, организационные моментики, которые пока я бы не хотела раскрывать полностью.
… И вновь Леонов.
— Сейчас мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени Алины Загитовой, где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу. То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерских кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы.
Мы пока договорились, что до конца текущего года создадим эту юридическую историю. С января уже планируем начать работу, набор первый, определимся по количеству групп, возрастов. Когда уже полностью будет сформирован продукт, вместе с Алиной мы сделаем большую презентацию, расскажем, как это будет работать.
Одно из перспективных направлений — реализация инфраструктурного объекта. Сейчас пока тоже тяжело об этом говорить. Мы находимся в стадии формирования технического задания вместе с Алиной. Вместе с мэрией Казани подыскиваем участок. Есть желание школу открыть в этом году, а объект построить в следующем.
7 июля Леонов дал новое интервью, где еще раз подчеркнул ведущую роль Алины в проекте.
— Сейчас работаем по двум направлениям. Первое — открытие школы под ее эгидой. Причем это не будет просто присвоением школе имени Загитовой. Алина будет принимать непосредственное участие в работе школы: это и отбор тренерского состава, и управление спортивным заведением.
Второе — до конца года ставим задачу определить юридическую схему, утвердить штатное расписание. А первый набор в школу должен пройти уже в январе 2024 года. Она расположится во Дворце спорта, который оборудован всем необходимым для обучения фигуристов. Но мы видим, что запрос на лед очень большой. Со временем хотим реализовать еще один проект — построить спортивный объект чисто для фигурного катания, куда переедет школа Загитовой.
[Сейчас] подбираем земельный участок, параллельно занимаемся формированием детального технического задания, чтобы отдать его в проектный институт. Если в 2024 году все будет хорошо, в том числе и с бюджетом, а планируются серьезные инвестиции, то за год такой проект, если будут приняты все административно‑финансовые решения, сможем реализовать. Строим мы быстро, практика позволяет делать это качественно и в кратчайшие сроки.
Алина продолжила периодически приезжать в Казань, в ходе дискуссий была намечена дорожная карта. А еще фигуристка подразнила публику, выложив в конце июля такую сторис.
В конце августа издание «Бизнес Online» поделилось двумя инсайдами: во-первых, Алина сама предложила Минниханову открыть школу ее имени, во-вторых, фигуристка сама хочет набирать тренеров, при этом не контактируя с местными специалистами. Переезжать в Казань Загитова не планировала, а еще никаких коммуникаций с татарстанской фигурной федерацией она не вела.
Рабочим вариантом было к началу 2024 года открыть школу на базе существующего Дворца спорта, потом бы она переехала на новый объект. 19 октября Леонов рассказал о состоянии финансирования проекта, а также вновь обозначил роль Алины.
— Пока не могу сказать, республиканское финансирование будет или федеральное. Попросим федеральных коллег, чтобы в какую-то программу включили. Алина — публичный человек, может, обратимся к деловым кругам, чтобы нам помогли. Да, она активна.
Есть ряд тренеров, которые готовы приехать в Казань, в основном они из Москвы. Она и сама готова проект курировать и этим заниматься.
На следующий день Леонов расширил свое видение.
— Алина будет не просто лицом арены. Она занимается ей. Мы с ней в контакте, у нее есть команда людей, которые с нами занимались проектом. Параллельно мы занимаемся еще сборкой самой схемы. Например, сейчас есть определенные видения по тренерским кадрам. Все же это основное в школе. Загитова будет заниматься этим. Может быть, каким‑то вахтовым методом, но будет.
Изначально договорились, что она будет вникать в процесс, а не просто отдала имя. В общем, у нас складываются хорошие и конструктивные отношения пока.
В следующие недели было полностью согласовано техническое задание, в 2024-м планировалось начать строительство и в этом же году сдать объект. 17 ноября Алина подтвердила серьезность своих амбиций.
— Шучу, что я там и проектировщик, и архитектор. Действительно, приходится вникать абсолютно во все процессы. В Казани у нас уже собралась большая команда, которая занимается разработкой моего катка и его возведением. Я, в свою очередь, тоже отношусь к происходящему максимально серьезно.
Конечно, планирую сама иногда заниматься с детьми. Хочу, чтобы все поняли: центр в Казани не просто станет носить мое имя. Буду принимать непосредственное участие в том числе в работе с начинающими фигуристами. Вижу себя в роли тренера. Мне нравится передавать знания ребятам.
В начале декабря Леонов сообщил, что для школы определили локацию — центр Казани, улица Портовая.
— В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить. Сейчас мы с Алиной находимся в коммуникации, она приедет, смотрим тренерские кадры, собираем не только инфраструктурную, но и организационную схему.
К концу 2023-го проект продолжал находиться в стадии разработки, вопрос с финансированием был еще не решен. А еще была сдвинута дата начала работы школы в рамках существующего дворца спорта: если изначально речь шла о январе 2024-го, то за несколько дней до предполагаемого открытия Леонов сказал, что «хотим запустить все с начала нового учебного года». Алина же, по словам министра, активно участвовала в процессе подготовки проекта — «консультирует, смотрит».
А несколько дней спустя после наступления Нового года фигуристка получила диплом в номинации «Татарка года» — за тот самый проект.
7 февраля 2024-го Загитова приняла участие в «Битве школ», после выступления отметив новые ориентиры.
— Очень круто, что формат совершенствуется и детские выступления привлекают все больше внимания. Но опыт получают не только юные фигуристы, я тоже подмечаю важные организационные моменты, которые буду учитывать в моей казанской школе уже как менеджер.
Пять дней спустя Алина задрала планку еще выше.
— Я хочу совмещать (роль тренера и управленца), мне надо все и сразу. Я люблю контролировать.
Увы, все контролировать Загитовой не удалось — вскоре после вышеприведенных слов Леонов рассказал о переносе сроков и продолжающемся поиске источника финансирования.
20 февраля: "Проект идет, хотим запустить этим годом, чтобы в течение года и построили объект, и запустилась школа. Алина занимается поиском тренеров, общаемся в рабочем формате, у нее есть наработки по некоторым ребятам, которые в перспективе готовы здесь работать со спортсменами. Она будет курировать, она пока не тренер, все-таки больше спортсменка.
Думаю, что она будет больше таким, как в хоккее говорят, general manager, генеральным менеджером, будет все равно их подбирать, их курировать, мониторить, ставить задачи".
25 февраля: «Стройку мы хотим начать летом текущего года, чтобы попасть в строительный сезон. Строим мы тоже достаточно быстро, поэтому как только получим проект и будет финальное финансовое решение, отсчитаем время строительной части».
28 февраля: "Это в любом случае будет а-ля частно-государственное партнерство, не могу пока сказать, как будет точно называться. Будет и классика — школа, будет и внебюджетная история — так сегодня работает любая школа.
Мы нашим спортшколам формируем госзадание, чтобы они 50% зарабатывали сами благодаря секциям, различным сервисам и услугам. Но для одаренных будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные".
12 марта Леонов сообщил, что техническое задание еще не доделано, с финансированием вопрос продолжает оставаться открытым.
— Мы занимаемся, находимся в рабочем процессе, каждый день на связи (с Загитовой). Сейчас доделываем техническое задание, если ничего не будет мешать в этом году начать реализацию проекта, строим мы быстро.
Будет проект — будет понятна цена, вопрос финансирования еще открыт. Инвестора пока никакого не предусмотрено.
Мы хотим к середине лета сформировать проект и в этом году начать строительство. Все земли, все планы готовы. Нам нужно, чтобы проектанты выдали сметную документацию и будет принято решение по финансированию.
В ходе финализирования технического задания в силу экономии пришлось отказаться от второго льда, трибун по этой же причине на будущей арене также не предусмотрено. 16 апреля Леонов сказал следующее: "Мы сформировали техническое задание, дано задание на проектирование школы. Проект будет реализован в течение лета, у нас будет финализирован проект с ценой финальной, и будем искать деньги. Мы пока не понимаем, сколько он будет стоит.
Проект нестандартный, мы предусмотрели все желания Алины, будут учтены все ее требования, это будет компактный центр".
А в мае Леонов дал еще одно интервью.
— Алина в любом случае эту работу будет курировать, но не на постоянной, наверное, основе. Мы не ведем пока речь о ее переезде, но это будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой. Алина глубоко вовлечена как минимум в стадию реализации инфраструктурного проекта, мы полностью согласовали с ней и ее командой специалистов все планировки.
Это не будет, конечно, какой-то супердворец, но достаточно функциональный тренировочный объект для того, чтобы там были все возможности выращивать достойных фигуристов нашей страны.
Еще не устали от хронологии? Тогда по цитатам Леонова едем дальше:
9 июня: "Все идет по дорожной карте, мы вместе с ее командой сформировали финальное ТЗ. Думаю, либо в этом, либо в следующем сезоне уже точно построим. Мы реализовываем все достаточно быстро. Проект получается хороший, мобильный.
Думаю, за лето закончим проект и, возможно, до начала осени выйдем на стройку. Участок зарезервирован, проблем с этой частью не будет. Осталось финализировать цену и найти источник финансирования. Цену вам сейчас никто не скажет, потому что идет финализация проектно‑сметной документации".
Что было дальше? Правильно: поиск источника финансирования продолжается до сих пор, вот свежайшая цитата Леонова — а ведь сегодня уже март 2025-го: "Сейчас мы определяем стоимость объекта, а также обсудили некоторые детали общего дизайна и материалов. Думаю, что в ближайшие месяц-полтора у нас будет полное представление о формате этого центра. Основной вопрос на данный момент — финансирование. Так как мы еще не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре рано.
Алине проект нравится, и мы определяемся с названием. Алина начала общение с тренерами — это ее зона ответственности. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, так как финальных договоренностей пока нет, но процесс идет".
Напомним, что в феврале 2024-го Алина говорила о том, что хочет все контролировать, так как ей «надо все и сразу». Тогда как Леонов, который в начале тоже говорил, что чемпионка «будет полностью вести школу», некоторое время спустя, мягко говоря, в полноценном курировании проекта со стороны Загитовой засомневался. Добавьте сюда проблемы с деньгами (от «планируются серьезные инвестиции» до «так как мы еще не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре рано») и постоянные сдвиги дедлайнов — в общем, на сегодняшний день единственным осязаемым результатом всего этого пока является лишь диплом Алины «Татарка года» за проект школы.
Сама же Загитова о состоянии своего проекта не высказывалась уже очень давно — возможно, ее следующее интервью на эту тему прояснит будущее гораздо яснее. Хотя вдруг Coming Soon — это именно про школу?!