Загитова забыла про свою школу? Там нет денег, стройка постоянно сдвигается, а отдувается за все министр

Напомним, что в феврале 2024-го Алина говорила о том, что хочет все контролировать, так как ей «надо все и сразу». Тогда как Леонов, который в начале тоже говорил, что чемпионка «будет полностью вести школу», некоторое время спустя, мягко говоря, в полноценном курировании проекта со стороны Загитовой засомневался. Добавьте сюда проблемы с деньгами (от «планируются серьезные инвестиции» до «так как мы еще не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре рано») и постоянные сдвиги дедлайнов — в общем, на сегодняшний день единственным осязаемым результатом всего этого пока является лишь диплом Алины «Татарка года» за проект школы.