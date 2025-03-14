Увидели завод и народ. В Челябинске прошла жеребьевка Кубка Первого канала

Вечером прошла процедура, название которой так не любит Алина Загитова. По стечению обстоятельств она же оказалась капитаном одной из трех команд на Кубке. Напомним, турнир командный — соревнуются коллективы Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые). И белые, и красные, если что, Челябинск брали. Не брали еще синие — хотя и тут можно спорить: баров на центральной улице Кировке и магазинов 24/7 в городе много. Тем более — пятница.