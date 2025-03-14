Увидели завод и народ. В Челябинске прошла жеребьевка Кубка Первого канала

Южный Урал классно проводит спортивные мероприятия — не знаю, как насчет хоккея и футбола, но видно, что фигурное катание и другие зимние виды региону нужны. Казалось бы, Кубок Первого канала — событие на грани с шоу, кроме денег, ничего не разыгрывается. Вот и лидеры в танцах не поехали, Александр Галлямов травмирован, значит, нет лучшей пары, а сегодня стало известно, что повреждение получила лидер среди одиночниц Аделия Петросян — наконец даст другим выиграть.
Заводские настройки
Но нет — сначала принимающая сторона повела всех на завод, где показывала актуальные нынче трубы больших диаметров. Александра Бойкова приехала на трубопрокатное производство в стильных каблуках, парни менялись касками, и Дикиджи стал Гуменником и наоборот, а Алиев — Кондратюком. Фигуристам и журналистам провели экскурсию, девушкам подарили цветы — благодать. По лицам было видно, как они мечтают поработать на заводе.
Когда-то ныне покойный глава федерации Валентин Писеев, сидя рядом со мной на трибуне, рассказывал: «Вот в наше время фигуристов всегда при приезде на соревнования водили на местное производство! Чтобы они видели, чем живет народ. Мне кажется, и сейчас надо так почаще делать».
Валентин Николаевич уже не с нами, но заветы работают.
Жеребьевка
Вечером прошла процедура, название которой так не любит Алина Загитова. По стечению обстоятельств она же оказалась капитаном одной из трех команд на Кубке. Напомним, турнир командный — соревнуются коллективы Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые). И белые, и красные, если что, Челябинск брали. Не брали еще синие — хотя и тут можно спорить: баров на центральной улице Кировке и магазинов 24/7 в городе много. Тем более — пятница.
Девушки сидели на стульях, похожих на те, что у барной стойки, в роскошных платья под цвет команды. Александра еще и покрасила волосы в блонд. Выглядели все потрясающе.
Строго говоря, жеребьевки не было — произошел драфт, или по-русски призыв. То есть капитаны по очереди набирали себе в команду игроков — из трех пар, танцевальных дуэтов и аж 12 одиночников и одиночниц. Получилось так:
Команда Александры Игнатовой (Трусовой)
- Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
- Алиса Двоеглазова.
- Елена Костылева.
- Софья Акатьева.
- Вероника Яметова.
- Макар Игнатов.
- Евгений Семененко.
- Дмитрий Алиев.
- Никита Сарновский.
Команда Анны Щербаковой
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов.
- Алина Горбачева.
- Софья Муравьева.
- Дарья Садкова.
- Ксения Синицына.
- Владислав Дикиджи.
- Петр Гуменник.
- Николай Угожаев.
- Николай Колесников.
Команда Алины Загитовой
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
- Анна Фролова.
- Елизавета Андреева.
- Ксения Гущина.
- Софья Важнова.
- Лев Лазарев.
- Марк Кондратюк.
- Глеб Лутфуллин.
- Даниил Самсонов.
Формат драфта, как во дворе, нестандартный — можно посмотреть, на кого реально ставят фигуристы, какие у них личные взаимоотношения (Трусова первым выбрала Игнатова, кто-нибудь удивлен?). Загитова, например, при выборе советовалась с командой — хочет выиграть, что в командниках у нее получается часто. Трусова, комментируя свой выбор в пользу Двоеглазовой, даже иронично отослала к своему олимпийскому серебру: «Почему выбрала? Мы вечно вторые».
Но не обошлось без побочных эффектов — так, главный ветеран Дмитрий Алиев, которого на турнир добрали голосованием СМИ, остался последним. Еще недавно он говорил в интервью, что не собирается заканчивать, но тут взгрустнул:
— Когда ехал сюда, думал, если меня выберут по остаточному принципу, значит, время пришло…
Ведущий Максим Траньков: — Побеждать?
— Побеждать!
Алиев, если что, в белой команде.
Уже наметились линии для сравнения составов команд и споров о том, что силы неравны.
Ну и прекрасно — будет что обсудить в воскресенье.
Дмитрий Кузнецов
Расписание Кубка Первого канала
15 марта, суббота.
16 марта, воскресенье.