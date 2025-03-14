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Увидели завод и народ. В Челябинске прошла жеребьевка Кубка Первого канала

Александра Трусова саркастично шутила про травму из-за поражения на Олимпиаде.

Источник: Федерация фигурного катания на коньках России

Южный Урал классно проводит спортивные мероприятия — не знаю, как насчет хоккея и футбола, но видно, что фигурное катание и другие зимние виды региону нужны. Казалось бы, Кубок Первого канала — событие на грани с шоу, кроме денег, ничего не разыгрывается. Вот и лидеры в танцах не поехали, Александр Галлямов травмирован, значит, нет лучшей пары, а сегодня стало известно, что повреждение получила лидер среди одиночниц Аделия Петросян — наконец даст другим выиграть.

Заводские настройки

Но нет — сначала принимающая сторона повела всех на завод, где показывала актуальные нынче трубы больших диаметров. Александра Бойкова приехала на трубопрокатное производство в стильных каблуках, парни менялись касками, и Дикиджи стал Гуменником и наоборот, а Алиев — Кондратюком. Фигуристам и журналистам провели экскурсию, девушкам подарили цветы — благодать. По лицам было видно, как они мечтают поработать на заводе.

Когда-то ныне покойный глава федерации Валентин Писеев, сидя рядом со мной на трибуне, рассказывал: «Вот в наше время фигуристов всегда при приезде на соревнования водили на местное производство! Чтобы они видели, чем живет народ. Мне кажется, и сейчас надо так почаще делать».

Валентин Николаевич уже не с нами, но заветы работают.

Жеребьевка

Вечером прошла процедура, название которой так не любит Алина Загитова. По стечению обстоятельств она же оказалась капитаном одной из трех команд на Кубке. Напомним, турнир командный — соревнуются коллективы Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые). И белые, и красные, если что, Челябинск брали. Не брали еще синие — хотя и тут можно спорить: баров на центральной улице Кировке и магазинов 24/7 в городе много. Тем более — пятница.

Девушки сидели на стульях, похожих на те, что у барной стойки, в роскошных платья под цвет команды. Александра еще и покрасила волосы в блонд. Выглядели все потрясающе.

Строго говоря, жеребьевки не было — произошел драфт, или по-русски призыв. То есть капитаны по очереди набирали себе в команду игроков — из трех пар, танцевальных дуэтов и аж 12 одиночников и одиночниц. Получилось так:

Команда Александры Игнатовой (Трусовой)

  • Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
  • Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
  • Алиса Двоеглазова.
  • Елена Костылева.
  • Софья Акатьева.
  • Вероника Яметова.
  • Макар Игнатов.
  • Евгений Семененко.
  • Дмитрий Алиев.
  • Никита Сарновский.

Команда Анны Щербаковой

  • Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
  • Василиса Кагановская/Максим Некрасов.
  • Алина Горбачева.
  • Софья Муравьева.
  • Дарья Садкова.
  • Ксения Синицына.
  • Владислав Дикиджи.
  • Петр Гуменник.
  • Николай Угожаев.
  • Николай Колесников.

Команда Алины Загитовой

  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
  • Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
  • Анна Фролова.
  • Елизавета Андреева.
  • Ксения Гущина.
  • Софья Важнова.
  • Лев Лазарев.
  • Марк Кондратюк.
  • Глеб Лутфуллин.
  • Даниил Самсонов.

Формат драфта, как во дворе, нестандартный — можно посмотреть, на кого реально ставят фигуристы, какие у них личные взаимоотношения (Трусова первым выбрала Игнатова, кто-нибудь удивлен?). Загитова, например, при выборе советовалась с командой — хочет выиграть, что в командниках у нее получается часто. Трусова, комментируя свой выбор в пользу Двоеглазовой, даже иронично отослала к своему олимпийскому серебру: «Почему выбрала? Мы вечно вторые».

Но не обошлось без побочных эффектов — так, главный ветеран Дмитрий Алиев, которого на турнир добрали голосованием СМИ, остался последним. Еще недавно он говорил в интервью, что не собирается заканчивать, но тут взгрустнул:

— Когда ехал сюда, думал, если меня выберут по остаточному принципу, значит, время пришло…

Ведущий Максим Траньков: — Побеждать?

— Побеждать!

Алиев, если что, в белой команде.

Уже наметились линии для сравнения составов команд и споров о том, что силы неравны.

Ну и прекрасно — будет что обсудить в воскресенье.

Дмитрий Кузнецов

Расписание Кубка Первого канала

15 марта, суббота.

12:00—15:00 мск. Пары, женщины, мужчины (короткие программы), конкурс мастерства на льду.

16 марта, воскресенье.

12:00—15:00. Танцы, женщины, мужчины (произвольные программы), командные эстафеты.