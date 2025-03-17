Губерниев о критике Косторной в адрес Загитовой: «Милые бранятся — только тешатся. Словесные пикировки в фигурном катании — святое»

— С моей точки зрения — нет. Но, может быть, у девочек какое‑то обостренное чувство восприятия слов. Еще раз хочу отметить, что в современном мире это нормальная ситуация. Люди пикируются, обзываются. Кто‑то держит удар, а кто‑то — нет. Эта «движуха» в фигурном катании достаточно жесткая и распространенная. С моей точки зрения, ничего страшно тут нет.