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Губерниев о критике Косторной в адрес Загитовой: «Милые бранятся — только тешатся. Словесные пикировки в фигурном катании — святое»

Кубок Первого канала прошел в Челябинске 15−16 марта. Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой заняла второе место. Во время проката Ксении Гущиной, выступавшей за команду Загитовой, Алина сказала: «Я запрещаю тебе падать! Давай-давай! До конца, блин! Че ты ленивая такая?».
Источник: Спортс"

Алена Косторная заявила, что не поняла эти высказывания: «Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторых высказываний в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Меня это дико оскорбило».

— Милые бранятся — только тешатся. Мы к этому привыкаем. Словесные пикировки в фигурном катании — святое. Пусть продолжают дальше.

— Вообще есть что‑то обидное в том, что один человек назвал ленивым другого?

— С моей точки зрения — нет. Но, может быть, у девочек какое‑то обостренное чувство восприятия слов. Еще раз хочу отметить, что в современном мире это нормальная ситуация. Люди пикируются, обзываются. Кто‑то держит удар, а кто‑то — нет. Эта «движуха» в фигурном катании достаточно жесткая и распространенная. С моей точки зрения, ничего страшно тут нет.

— Такие вещи двигают в том числе этот вид спорта вперед?

— Вряд ли, потому что фигурного катания и так достаточно у нас. Но, в любом случае, на потребу толпе это иной раз заходит, — сказал Дмитрий Губерниев.

Загитова покидает Кубок Первого канала: запомнилась там не только перепалкой с Медведевой.