Губерниев о критике Косторной в адрес Загитовой: «Милые бранятся — только тешатся. Словесные пикировки в фигурном катании — святое»

Алена Косторная заявила, что не поняла эти высказывания: «Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторых высказываний в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Меня это дико оскорбило».
— Милые бранятся — только тешатся. Мы к этому привыкаем. Словесные пикировки в фигурном катании — святое. Пусть продолжают дальше.
— Вообще есть что‑то обидное в том, что один человек назвал ленивым другого?
— С моей точки зрения — нет. Но, может быть, у девочек какое‑то обостренное чувство восприятия слов. Еще раз хочу отметить, что в современном мире это нормальная ситуация. Люди пикируются, обзываются. Кто‑то держит удар, а кто‑то — нет. Эта «движуха» в фигурном катании достаточно жесткая и распространенная. С моей точки зрения, ничего страшно тут нет.
— Такие вещи двигают в том числе этот вид спорта вперед?
— Вряд ли, потому что фигурного катания и так достаточно у нас. Но, в любом случае, на потребу толпе это иной раз заходит, — сказал Дмитрий Губерниев.
Загитова покидает Кубок Первого канала: запомнилась там не только перепалкой с Медведевой.