«Глупо не использовать достижения и талант, которые есть у Загитовой. Под лежачий камень вода не течет». Лайшев о новом шоу фигуристки

"Глупо не использовать те достижения и талант, которые есть у Загитовой. Современная молодежь должна себя воплощать.
Отлично, что у Алины есть такие идеи. Что ей, сидеть на месте, ждать от кого-то чего-то? Под лежачий камень вода не течет. Желаю ей самого наилучшего, удачи и исполнения всех мечт«, — сказал бывший директор Центра спорта и образования “Самбо‑70” Лайшев.
Загитова — воспитанница «Самбо-70», где она тренировалась в отделении «Хрустальный» под руководством Этери Тутберидзе.
Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.