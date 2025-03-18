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«Глупо не использовать достижения и талант, которые есть у Загитовой. Под лежачий камень вода не течет». Лайшев о новом шоу фигуристки

27−29 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию представит в Санкт-Петербурге рок-мюзикл на льду «Ассоль».

"Глупо не использовать те достижения и талант, которые есть у Загитовой. Современная молодежь должна себя воплощать.

Отлично, что у Алины есть такие идеи. Что ей, сидеть на месте, ждать от кого-то чего-то? Под лежачий камень вода не течет. Желаю ей самого наилучшего, удачи и исполнения всех мечт«, — сказал бывший директор Центра спорта и образования “Самбо‑70” Лайшев.

Загитова — воспитанница «Самбо-70», где она тренировалась в отделении «Хрустальный» под руководством Этери Тутберидзе.

Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.