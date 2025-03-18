«Глупо не использовать достижения и талант, которые есть у Загитовой. Под лежачий камень вода не течет». Лайшев о новом шоу фигуристки

Отлично, что у Алины есть такие идеи. Что ей, сидеть на месте, ждать от кого-то чего-то? Под лежачий камень вода не течет. Желаю ей самого наилучшего, удачи и исполнения всех мечт«, — сказал бывший директор Центра спорта и образования “Самбо‑70” Лайшев.