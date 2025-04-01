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Загитова о негативных комментариях: «Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма. Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию покрасила волосы в фиолетовый цвет, а также выстригла челку.

Источник: Sports.Ru

"Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма.

Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках. Только когда вы выйдете за них, тогда будет рост, и ты будешь совершенствоваться.

Я благодарна за обратную связь, и всегда стремлюсь стать лучше. Каждый имеет право на свое мнение, но я продолжаю работать над собой и надеюсь радовать своих поклонников новыми успехами.

Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы.

Поделитесь этим постом, и напомните людям, что доброта всегда побеждает", — написала Загитова.

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