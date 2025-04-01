Загитова о негативных комментариях: «Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма. Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках»

"Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма.
Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках. Только когда вы выйдете за них, тогда будет рост, и ты будешь совершенствоваться.
Я благодарна за обратную связь, и всегда стремлюсь стать лучше. Каждый имеет право на свое мнение, но я продолжаю работать над собой и надеюсь радовать своих поклонников новыми успехами.
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Поделитесь этим постом, и напомните людям, что доброта всегда побеждает", — написала Загитова.
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