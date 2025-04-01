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Загитова решила заблокировать критиков ее нового имиджа

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила заблокировать критиков ее нового имиджа. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Источник: ЗимФестАмур

«Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма. Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках. Только когда вы выйдете за них, тогда будет рост, и ты будешь совершенствоваться», — написала 22-летняя спортсменка. Она добавила, что комментарии с критикой ее образа будут удалены, а оставившие их пользователи — заблокированы.

Накануне Загитова продемонстрировала изменения в образе — она покрасилась в фиолетовый цвет и отстригла челку. Однако новая прическа понравилась не всем ее подписчиками, и они оставили негативные комментарии под постами.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.