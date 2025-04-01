Загитова решила заблокировать критиков ее нового имиджа

«Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма. Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках. Только когда вы выйдете за них, тогда будет рост, и ты будешь совершенствоваться», — написала 22-летняя спортсменка. Она добавила, что комментарии с критикой ее образа будут удалены, а оставившие их пользователи — заблокированы.