Валиева, Загитова, Гордеева, Ягудин и Костомаров выступят в юбилейном шоу Татьяны Навки

"Многие годы мы мечтали о своем ледовом дворце, где мы сможем тренироваться и работать, куда мы сможем пригласить наших поклонников и зрителей. И вот наша мечта сбылась! Именно поэтому у меня возникла идея отпраздновать свой юбилей здесь вместе с моими друзьями, партнерами и поклонниками.