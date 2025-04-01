Валиева, Загитова, Гордеева, Ягудин и Костомаров выступят в юбилейном шоу Татьяны Навки

Стал известен состав участников: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Роман Костомаров, Екатерина Гордеева, Алексей Ягудин, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Владимир Морозов, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Максим Ковтун, Иван Ригини, Алексей Тихонов, Мария Петрова и другие.
Фигуристы исполнят новые номера, а также постановки, с которыми выступала Навка. В программе также будут отрывки из ледовых шоу, поставленных Навкой.
"Многие годы мы мечтали о своем ледовом дворце, где мы сможем тренироваться и работать, куда мы сможем пригласить наших поклонников и зрителей. И вот наша мечта сбылась! Именно поэтому у меня возникла идея отпраздновать свой юбилей здесь вместе с моими друзьями, партнерами и поклонниками.
Мы много лет делаем лучшие в мире ледовые шоу, с нами танцуют лучшие в мире фигуристы, работает потрясающая команда профессионалов.
Помимо официальной программы, в этот вечер я, конечно, запланировала много сюрпризов. Не хочу раскрывать все детали, но как всегда могу с уверенностью сказать, что мы удивим наших поклонников!" — сказала Навка.