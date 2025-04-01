Загитова и Медведева выступят в шоу Тутберидзе в Москве

Также на лед выйдут действующие ученики группы Тутберидзе Аделия Петросян, Софья Акатьева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
К ним присоединятся Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Елизавета Туктамышева и другие известные фигуристы.
Мероприятие состоится 10 апреля во дворце спорта «Мегаспорт».
Также на лед выйдут действующие ученики группы Тутберидзе Аделия Петросян, Софья Акатьева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
К ним присоединятся Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Елизавета Туктамышева и другие известные фигуристы.