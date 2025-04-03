Станислава Константинова: «Может, я поэтому и не чемпионка мира или Олимпиады, что для меня удовольствие от катания было не менее важно, чем медали»

— Медведева уже была в топе, Алина только появилась. Но тогда ведь не прыгали четверные, и мы, по сути, все были с плюс-минус одинаковым контентом. Только мы с Валентиной Михайловной были слишком робкими, что ли… Пахали, придумывали интересные постановки, но вот какой-то наглости нам не хватало. Очень сложно конкурировать, когда ты из Питера и не из самого звездного тренерского штаба.