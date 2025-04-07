Рудковская о сыне: «Саша пообещал Овечкину сделать ультра-си, а взамен Александр обещал ему ценный подарок»

"Наш Саша пообещал Овечкину сделать ультра-си, а взамен Александр обещал нашему сыну ценный подарок. Поэтому у нашего Саши больше нет никаких вариантов: он по три тренировки в день проводит, чтобы в следующем сезоне сделать ультра-си. Ведь подарок за это очень значимый.