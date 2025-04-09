Глейхенгауз считает, что российское фигурное катание достойно выдерживает отстранение

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Интерес к фигурному катанию в России не упал, до сих пор можно наблюдать полные трибуны на соревнованиях и шоу. Такое мнение в интервью ТАСС высказал тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.
1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
«Я думаю, что мы достойно выдержали и показали, что мы справились с этим, — сказал Глейхенгауз. — Много сделано было и федерацией, и Первым каналом, чтобы поддерживать интерес к фигурному катанию как у зрителей, так и у самих спортсменов. Поэтому сложный период, думаю, подходит к концу. Дальше все будет налаживаться».
«По полным трибунам на соревнованиях и на шоу мы можем понять, что интерес [к фигурному катанию] не упал. Но так вечно все равно не может продолжаться. Конечно, для зрителя, менее погруженного в фигурное катание, все равно необходимы международные титулы спортсменов, — отметил Глейхенгауз. — Будет проще набирать полные залы, когда люди будут видеть новых чемпионов мира, олимпийских чемпионов, а не когда ты можешь стать только многократным чемпионом России».
20 декабря ISU принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры — 2026 при условии получения нейтрального статуса.