Глейхенгауз считает, что российское фигурное катание достойно выдерживает отстранение

«По полным трибунам на соревнованиях и на шоу мы можем понять, что интерес [к фигурному катанию] не упал. Но так вечно все равно не может продолжаться. Конечно, для зрителя, менее погруженного в фигурное катание, все равно необходимы международные титулы спортсменов, — отметил Глейхенгауз. — Будет проще набирать полные залы, когда люди будут видеть новых чемпионов мира, олимпийских чемпионов, а не когда ты можешь стать только многократным чемпионом России».