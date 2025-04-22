Плющенко заявил, что будет следить за успехами Муравьевой под руководством Мишина

«Соня, мы прошли с тобой пятилетний путь, он был интересным и ярким, были программы, которые раскрыли тебя как высококлассную спортсменку. Впереди у тебя новый путь — у великого Алексея Николаевича Мишина. Это лучшее решение для твоей дальнейшей карьеры, которое я не мог не поддержать, несмотря на наши сложные отношения в конце сезона», — написал Плющенко.