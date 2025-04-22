Плющенко заявил, что будет следить за успехами Муравьевой под руководством Мишина

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко будет следить за успехами фигуристки Софьи Муравьевой, которую он ранее тренировал, под руководством Алексея Мишина. Об этом Плющенко написал в своем Telegram-канале.
Ранее ТАСС сообщил, что Муравьева покинула академию «Ангелы Плющенко» и перешла в академию Мишина.
«Соня, мы прошли с тобой пятилетний путь, он был интересным и ярким, были программы, которые раскрыли тебя как высококлассную спортсменку. Впереди у тебя новый путь — у великого Алексея Николаевича Мишина. Это лучшее решение для твоей дальнейшей карьеры, которое я не мог не поддержать, несмотря на наши сложные отношения в конце сезона», — написал Плющенко.
«Буду следить за твоими успехами под руководством твоего нового штаба. У тебя прекрасный наставник, с которым я прошел 20-летний ярчайший путь в своей карьере. Ты все сможешь, я в тебя верю», — добавил он.
Муравьевой 18 лет, спортсменка занималась под руководством Плющенко с 2020 по 2025 год. Она является серебряным призером чемпионата России 2024 года.