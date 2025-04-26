Дайте чемпионат России Москве! Почему столицу страны дискриминируют в фигурном катании

Наверное, критикующих могут заподозрить в ворчливости — вечно всё вам не так. Сами же говорите, что надо развивать регионы. И «СЭ», конечно, всегда на страже интересов болельщиков по всей стране! Понятны аргументы про то, что Москва и без того зажралась. И в СМИ, и даже в устах фигуристов (например, Марка Кондратюка) давно звучит идея везти мероприятия на Дальний Восток — песню Лебедева-Кумача про «широку страну мою родную» знают даже те, кто родился после 2001-го. Есть идеи с другими городами КХЛ и даже белорусским Минском. Но так ли ущемлен Санкт-Петербург, если он будет выбран? Это мекка мирового фигурного катания, родной город для многих тренеров и руководителя федерации. Но нельзя сказать, что он редко видит большой спорт.