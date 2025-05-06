ТАСС: ушедшая от Тутберидзе фигуристка Лукашова будет тренироваться у Соколовской

Ранее Татьяна Навка сообщила ТАСС, что группа Соколовской в полном составе переехала со льда в ЦСКА на новую «Навка арену». В команде тренируются бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк, многократный призер этапов юниорского Гран-при России Эдуард Карартынян, бронзовый призер этапа Гран-при России Софья Важнова и другие спортсмены.