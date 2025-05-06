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ТАСС: ушедшая от Тутберидзе фигуристка Лукашова будет тренироваться у Соколовской

Спортсменка покинула группу Тутберидзе 26 апреля.

Источник: Кадр из трансляции

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Фигуристка Валерия Лукашова, ушедшая из группы Этери Тутберидзе, будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской на «Навка арене». Об этом ТАСС сообщил источник.

Как ранее сообщал ТАСС, Лукашова ушла из группы Тутберидзе 26 апреля. Фигуристке 13 лет, она является серебряным призером этапа юниорского Гран-при России. В 2025 году на первенстве России среди юниоров фигуристка стала седьмой.

«Решение принято. Валерия готовится к новому сезону в группе Светланы Владимировны», — сообщил источник.

Ранее Татьяна Навка сообщила ТАСС, что группа Соколовской в полном составе переехала со льда в ЦСКА на новую «Навка арену». В команде тренируются бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк, многократный призер этапов юниорского Гран-при России Эдуард Карартынян, бронзовый призер этапа Гран-при России Софья Важнова и другие спортсмены.