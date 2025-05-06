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«Я не могла повлиять». Роднина снова высказалась о провале фильма о ней в кинотеатрах

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина ещё раз прокомментировала появившуюся недавно информацию, что посвящённый ей фильм «Роднина», премьера которого состоялась в марте, с треском провалился в кинотеатрах.

Источник: Чемпионат.com

«Фильм получился замечательный, я довольна тем, как меня сыграла актриса. В этом плане все отлично. Я очень благодарна всем, кто принимал участие в создании фильма “Роднина”. Они сделали красивую сказку.

Что касается кассовых сборов, я не имею к этому отношения. Я не могла повлиять на продвижение фильма. Я общалась с редакторами и продюсером фильма только по поводу сценария. В остальном я не принимала участие», — приводит слова Родниной "ВсёПроСпорт.

Ранее портал ForPost выпустил материал, в котором сообщил, что кинолента «Роднина» с бюджетом в 425 млн государственных рублей за неполные два месяца с трудом смогла заработать 205 млн рублей.