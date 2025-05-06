«Я не могла повлиять». Роднина снова высказалась о провале фильма о ней в кинотеатрах

«Фильм получился замечательный, я довольна тем, как меня сыграла актриса. В этом плане все отлично. Я очень благодарна всем, кто принимал участие в создании фильма “Роднина”. Они сделали красивую сказку.



Что касается кассовых сборов, я не имею к этому отношения. Я не могла повлиять на продвижение фильма. Я общалась с редакторами и продюсером фильма только по поводу сценария. В остальном я не принимала участие», — приводит слова Родниной "ВсёПроСпорт.