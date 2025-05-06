Мишин о Туктамышевой: «У Лизы есть что-то такое, что идет из глубинных недр русской души. Она очень необычная, и в этом ее секрет»

"Первое, что нужно, чтобы быть тренером — знание. Второе — нужно нестерпимое желание тренировать. Для меня образцом является легендарный Станислав Жук. Он шел куда-то на рыбалку или играть в теннис, видел спортсмена — и не мог ему не подсказать.
Если говорить о тренере высокого полета, нужно, чтобы человек стал тренировать не так, как его тренировали. Он должен придумать новый метод.
Знание у Лизы есть. Знание, как самой прыгать и как учить. Теперь надо развить в себе желание. Что касается открытия новых методик… Говорить о том, чтобы Лиза сейчас создала что-то новое — это просто несправедливое требование.
У Лизы есть что-то такое, что идет из глубинных недр русской души. Хотя один немецкий журналист исследовал ее генеалогическое древо, и оказалось, что она — потомица хана Тохтамыша.
Я думаю, что это сочетание культур, различных генофондов создало такое уникальное создание, каким является Лиза. Она необычная, очень необычная. И в этом ее секрет", — сказал заслуженный тренер России Мишин в интервью для Okko.
«Не могла ответить на английском, в панике забывала и русский». Приключения Туктамышевой на командном ЧМ.