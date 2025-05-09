Тарасова рассказала о том, как ее семья обычно встречала 9 Мая

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Семья заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой всегда на 9 Мая собиралась за столом и включала Парад Победы на телевизоре. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.
«На фронте была мать моего мужа, Иля Моисеевна Гершойг. Она прошла всю войну, была врачом на передовой. На войну также ушел мамин родной брат, Костя Феклисов, и погиб в 18 лет. Погиб почти через три месяца. Они где-то недалеко стояли от Тулы, моя бабушка жила рядом, ездила его проведать в последний раз. Потому что у бабушки были три девочки и Костя. Фотографии в детстве у нас висели — и в нашем доме, в домах маминых сестер и, конечно, у бабушки», — рассказала Тарасова.
«Мама родила Галю, поэтому они и ее младшая сестра оставались в Москве, — продолжила собеседница агентства. — Они закончили физкультурный и оставались в Москве. Они готовили физически ребят к войне. Что касается старшей сестры, тети Маруси, то она тоже пошла сразу на фронт и провоевала три года. Она вернулась с фронта. Мой дед был контужен, у него не было кистей. На одной руке несколько пальцев было, а на другой руке ничего не было. Мы, будучи детьми, всегда его ручки гладили и целовали. Бабушка Екатерина Харитоновна очень хорошо шила. Она шила рядом с домом военные рубашки, брюки и так далее».
Тарасова рассказала, что ее семья отмечает 9 Мая, собираясь за столом.
«Как отмечаю День Победы? Еду на дачу. Всегда так в доме было принято, — сказала она. — Папа накрывал на стол 9 мая. Мы вставали, папа ставил стол у телевизора, и к 10 часам все садились за стол — я, моя сестра Галя, бабушка, мама и папа. Выпивали и закусывали, мы, дети, — лимонад, а они — обязательно по одной-две рюмки за Победу и за тех, кого потеряли. Это было обязательно, так всю жизнь».
«Была на Ваганьковском кладбище, отвезла цветы маме, папе, Гале, Инне Моисеевне и моему мужу Володе Крайневу. Я считаю, что это главный праздник нашей жизни», — добавила Тарасова.