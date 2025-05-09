Тарасова рассказала о том, как ее семья обычно встречала 9 Мая

«Мама родила Галю, поэтому они и ее младшая сестра оставались в Москве, — продолжила собеседница агентства. — Они закончили физкультурный и оставались в Москве. Они готовили физически ребят к войне. Что касается старшей сестры, тети Маруси, то она тоже пошла сразу на фронт и провоевала три года. Она вернулась с фронта. Мой дед был контужен, у него не было кистей. На одной руке несколько пальцев было, а на другой руке ничего не было. Мы, будучи детьми, всегда его ручки гладили и целовали. Бабушка Екатерина Харитоновна очень хорошо шила. Она шила рядом с домом военные рубашки, брюки и так далее».