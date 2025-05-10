Губерниев пристыдил Загитову за орфографическую ошибку

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский комментатор обратил внимание на орфографическую ошибку олимпийской чемпионки фигуристки Алины Загитовой и призвал ее читать больше книг.
Загитова опубликовала в соцсетях фотографию своей кошки, подписав ее: «Помошница».
«Друзья, всем русский язык! Ходим в школу и читаем книги!» — написал Губерниев в Telegram-канале, прикрепив скриншот публикации фигуристки.
Загитовой 22 года. Помимо Олимпийских игр, в 2018 году она также выиграла чемпионат Европы. Весной 2019 года фигуристка стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о том, что берет в карьере паузу на неопределенное время. В феврале 2025-го Загитова заявила, что завершила карьеру в 2019 году.