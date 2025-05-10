Губерниев пристыдил Загитову за орфографическую ошибку

Загитовой 22 года. Помимо Олимпийских игр, в 2018 году она также выиграла чемпионат Европы. Весной 2019 года фигуристка стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о том, что берет в карьере паузу на неопределенное время. В феврале 2025-го Загитова заявила, что завершила карьеру в 2019 году.