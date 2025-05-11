Алина Загитова: «Слушаю рок перед соревнованиями, перед важными днями, чтобы настроиться. Любимые группы — Pink Floyd, Queen, “Король и Шут”

— А почему рок-мюзикл на льду? Это нестандартный жанр для фигурного катания. Ты поклонница рока?
— Ну, отчасти да. Потому что именно на выступлениях, перед каждыми соревнованиями и перед каждыми важными днями для меня я слушаю рок, чтобы собраться, настроиться. Поэтому рока в моей жизни предостаточно.
— Твои любимые рок-группы?
— Так… Pink Floyd, Queen.
— Это ты с козырей пошла. А группа «Звери»? «Коррозия металла», «Черный кофе», «Ария»?
— «Король и Шут», естественно. На самом деле этот жанр очень недооцененный в фигурном катании. Поэтому мы решили взять новый жанр. Соединили классику и рок, — сказала Загитова в шоу «Мечталлион» на Первом канале.
Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.