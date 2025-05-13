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«Эти хмурые лица в этой глупой системе. Но все случится, если ты просто поверишь». Загитова прочитала стихотворение из своего шоу

"Давай не бойся, делай шаг навстречу, Мир перевернется, если хочет человек.

На темном небе мы руками разгоняем тучи, Не слушай тех, кто говорит, что серым было лучше.

Эти хмурые лица в этой глупой системе, Но все случится, если ты просто поверишь.

Все наяву, это не сон, Пора выбрать цвет своих парусов", — сказала Загитова.