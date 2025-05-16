Татьяна Тарасова: «Загитова становится в сфере журналистики все лучше и лучше, многому учится. Выбор профессии — личное дело Алины»

— Желание Загитовой заниматься журналистикой? Это ее жизнь, ее выбор. Она куда хочет, туда и идет. Алина сама определяет направление. Я не тот человек, который будет рассказывать, куда ей идти.
Алина способна учиться. В сфере журналистики она становится все лучше и лучше. Загитова многому учится. Не думаю о том, в чем ей нужно добавить. Чем заниматься после спорта — исключительно вопрос Алины.
В какой деятельности Загитова должна была себя найти, если не в этой? Физику пойти преподавать или что?
— Многие спортсмены идут в тренеры, а Алина выбрала журналистику.
— Она еще маленькая и талантливая девчонка, чтобы в тренеры идти. Главное, что выбор профессии — личное дело Алины, — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Загитова считает, что передала в шоу всю боль Великой Отечественной. Алина застряла в пещере восприятия.