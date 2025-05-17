Власти Татарстана не согласовали проект школы Алины Загитовой из-за дороговизны — источник

«Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард рублей. При этом предлагалось сделать всё по классике: лёд, раздевалки, тренажёрный зал, танцевальный зал
Договорённость об открытии школы была достигнута ещё в 2023 году, когда Загитова встретилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме. Однако с того момента строительство школы не было запущено из-за отсутствия должного финансирования. При этом министр спорта Татарстана Владимир Леонов постоянно заявлял, что Алина приезжает в Казань решать вопросы открытия будущей школы.