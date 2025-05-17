Власти Татарстана не согласовали проект школы Алины Загитовой из-за дороговизны — источник

«Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард рублей. При этом предлагалось сделать всё по классике: лёд, раздевалки, тренажёрный зал, танцевальный зал и т. д. Просто такие нынче расценки на строительство, объясняют нам причастные к проекту люди. В другое время идее дали бы зелёный свет, но сейчас готовность республики вкладываться в центры фигурного катания, конечно, ограничена», — говорится в материале издания.