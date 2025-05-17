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Власти Татарстана не согласовали проект школы Алины Загитовой из-за дороговизны — источник

Власти Республики Татарстан не согласовали проект школы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой по причине дороговизны, сообщает «Бизнес Онлайн».

Источник: Чемпионат.com

«Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард рублей. При этом предлагалось сделать всё по классике: лёд, раздевалки, тренажёрный зал, танцевальный зал и т. д. Просто такие нынче расценки на строительство, объясняют нам причастные к проекту люди. В другое время идее дали бы зелёный свет, но сейчас готовность республики вкладываться в центры фигурного катания, конечно, ограничена», — говорится в материале издания.

Договорённость об открытии школы была достигнута ещё в 2023 году, когда Загитова встретилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме. Однако с того момента строительство школы не было запущено из-за отсутствия должного финансирования. При этом министр спорта Татарстана Владимир Леонов постоянно заявлял, что Алина приезжает в Казань решать вопросы открытия будущей школы.