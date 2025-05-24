Ирина Роднина: «Государство потратило на Жилину некое количество средств. Достаточно ли миллиона, чтобы это покрыть? Мне сложно сказать»

"Государство потратило на нее некое количество средств. Будучи в сборной, она получала стипендию, экипировку, с ней работал тренер, за которого она не платила. Плюс наверняка на лечение что-то шло, она же последние сезоны не каталась из-за травмы.
Достаточно ли миллиона, чтобы это покрыть? Мне сложно сказать, не знаю, что именно входило в эту сумму, просто предполагаю, что речь об экипировке, сборах, лечении. У нас недавно была ситуация, что из Московской области спортсмен решил выступать за Санкт-Петербург с разрешения федерации. Тут каждый определяет сам — если национальная федерация не против, то что может сделать региональная", — сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.