Ирина Роднина: «Государство потратило на Жилину некое количество средств. Достаточно ли миллиона, чтобы это покрыть? Мне сложно сказать»

Достаточно ли миллиона, чтобы это покрыть? Мне сложно сказать, не знаю, что именно входило в эту сумму, просто предполагаю, что речь об экипировке, сборах, лечении. У нас недавно была ситуация, что из Московской области спортсмен решил выступать за Санкт-Петербург с разрешения федерации. Тут каждый определяет сам — если национальная федерация не против, то что может сделать региональная", — сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.