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Ирина Роднина: «Государство потратило на Жилину некое количество средств. Достаточно ли миллиона, чтобы это покрыть? Мне сложно сказать»

По информации «Р-Спорта», 17-летняя Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) миллион рублей в качестве компенсации за подготовку.

Источник: Спортс"

"Государство потратило на нее некое количество средств. Будучи в сборной, она получала стипендию, экипировку, с ней работал тренер, за которого она не платила. Плюс наверняка на лечение что-то шло, она же последние сезоны не каталась из-за травмы.

Достаточно ли миллиона, чтобы это покрыть? Мне сложно сказать, не знаю, что именно входило в эту сумму, просто предполагаю, что речь об экипировке, сборах, лечении. У нас недавно была ситуация, что из Московской области спортсмен решил выступать за Санкт-Петербург с разрешения федерации. Тут каждый определяет сам — если национальная федерация не против, то что может сделать региональная", — сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.