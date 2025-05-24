Представительство фигуристов в новых пулах тестирования РУСАДА сократилось на 4 человека

Спортсмены из RTP-пула в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, как это делают спортсмены из расширенного пула, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день. Если инспектор допинг-контроля в указанное время не застанет спортсмена из RTP-пула на месте, то последний будет считаться нарушившим антидопинговые правила, а в случае трех пропусков допинг-тестов в течение года может быть подвергнут дисквалификации.