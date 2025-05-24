Представительство фигуристов в новых пулах тестирования РУСАДА сократилось на 4 человека

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило с 16 до 12 человек представительство фигуристов в своих новых пулах допинг-тестирования. Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В новые пулы РУСАДА включили 12 фигуристов, все они входили и в пулы на первый квартал 2025 года. Это Глеб Лутфуллин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов (все — национальный регистрируемый пул тестирования — RTP), а также Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дэвид Нарижный, Дарья Садкова, Николай Угожаев и Арсений Федотов (все — расширенный пул тестирования).
Выбыли из пулов РУСАДА ранее находившиеся там Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Иван Букин и Александра Степанова, которые в настоящее время входят в пулы тестирования Международного союза конькобежцев.
Спортсмены из RTP-пула в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, как это делают спортсмены из расширенного пула, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день. Если инспектор допинг-контроля в указанное время не застанет спортсмена из RTP-пула на месте, то последний будет считаться нарушившим антидопинговые правила, а в случае трех пропусков допинг-тестов в течение года может быть подвергнут дисквалификации.