Ирина Роднина: «Самая запоминающаяся фигуристка за десятилетие — Медведева. Нравилась мне катанием, умными глазами, потрясающей волей»

Самая запоминающаяся фигуристка за десятилетие? Уже не раз говорила, что мне в свое время очень понравилась Медведева. Она нравилась катанием, отношением, трезвым взглядом, умными глазами и потрясающей волей", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.