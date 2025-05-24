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Тарасова об Овечкине: «Россия — его страна. Приятно и важно, что он прилетел. Как дочь своего великого папы рада, что Александр здесь будет делиться своим опытом»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Источник: Спортс"

Сегодня Овечкин прилетел в Москву.

"Россия — его страна, здесь он вырос, здесь он научился кататься, научился забивать. Приятно и важно, что он прилетел.

Мало того, что он знаменитый и очень талантливый человек, сделавший в своем деле много незабываемого, но он человек с определенными знаниями, которые ему давали ведущие тренеры мира. Он играл в разных командах, с разными тренерами, с разными выдающимися спортсменами.

У него колоссальный опыт. Я очень рада как дочь своего папы — великого и неповторимого Анатолия Владимировича Тарасова, что Александр в нашей стране будет помогать подрастающему поколению и делиться своим опытом со всеми, кто посвящает свою жизнь хоккею. Спасибо тебе, что ты приехал", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Депутат Хамитов пригласил Овечкина в Госдуму: «Будем рады видеть его как спортсмена, патриота. Хотим выразить благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания».