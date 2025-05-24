Тарасова об Овечкине: «Россия — его страна. Приятно и важно, что он прилетел. Как дочь своего великого папы рада, что Александр здесь будет делиться своим опытом»

У него колоссальный опыт. Я очень рада как дочь своего папы — великого и неповторимого Анатолия Владимировича Тарасова, что Александр в нашей стране будет помогать подрастающему поколению и делиться своим опытом со всеми, кто посвящает свою жизнь хоккею. Спасибо тебе, что ты приехал", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.