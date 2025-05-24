Тарасова об Овечкине: «Россия — его страна. Приятно и важно, что он прилетел. Как дочь своего великого папы рада, что Александр здесь будет делиться своим опытом»

Сегодня Овечкин прилетел в Москву.
"Россия — его страна, здесь он вырос, здесь он научился кататься, научился забивать. Приятно и важно, что он прилетел.
Мало того, что он знаменитый и очень талантливый человек, сделавший в своем деле много незабываемого, но он человек с определенными знаниями, которые ему давали ведущие тренеры мира. Он играл в разных командах, с разными тренерами, с разными выдающимися спортсменами.
У него колоссальный опыт. Я очень рада как дочь своего папы — великого и неповторимого Анатолия Владимировича Тарасова, что Александр в нашей стране будет помогать подрастающему поколению и делиться своим опытом со всеми, кто посвящает свою жизнь хоккею. Спасибо тебе, что ты приехал", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Депутат Хамитов пригласил Овечкина в Госдуму: «Будем рады видеть его как спортсмена, патриота. Хотим выразить благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания».