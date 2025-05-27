Режиссер шоу Загитовой: «У нас Ассоль не девушка легкого поведения, а образ противостояния человеческому идиотизму»

"Нам очень важно в масс-медиа указать, как бы оправдать афишу, что у нас Ассоль не девушка легкого поведения, а что у нас Ассоль является неким образом противостояния человеческому идиотизму.
По факту Ассоль — это ты (обращается к Загитовой — Спортс«“) и твоя жизнь, где ты одна сопротивляешься этому обществу, где даже в честь тебя открываются на Аллее славы медали… [Начало фразы вырезано] сидит и говорит: у нас есть более заслуженные чемпионы”, — сказала Краюшкина во влоге о подготовке шоу на VK-странице Загитовой.
Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина.