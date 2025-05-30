Губерниев о деле Валиевой: «Все это говорит о чудовищном уровне раздолбайства. Если уже президент обратил внимание»

— Если уже президент обратил внимание на ситуацию с допингом Валиевой, сказал, что это бардак… Дедушка, который то ли был, то ли нет, вся наша защита в этом деле… Все это говорит о чудовищном уровне раздолбайства. Если даже президент обратил на это внимание, то надо не позориться и навести порядок с допингом. Я давно к этому призываю, — сказал Губерниев «Матч ТВ».