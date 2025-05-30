Губерниев о деле Валиевой: «Все это говорит о чудовищном уровне раздолбайства. Если уже президент обратил внимание»

Ранее Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания заявил, что в медицинском сопровождении спорта высших достижений требуется порядок и контроль со стороны государства. Глава государства отдельно упомянул дела Камилы Валиевой и Марии Шараповой.
— Если уже президент обратил внимание на ситуацию с допингом Валиевой, сказал, что это бардак… Дедушка, который то ли был, то ли нет, вся наша защита в этом деле… Все это говорит о чудовищном уровне раздолбайства. Если даже президент обратил на это внимание, то надо не позориться и навести порядок с допингом. Я давно к этому призываю, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки были аннулированы. В октябре Федеральный верховный суд Швейцарии оставил в силе решение CAS о дисквалификации Валиевой.