Роднина о том, могут ли в России отменить пенсии: «Никогда не говори “никогда”. Условия жизни меняются, государство не стоит на месте»

Ни в одной стране мира нет бесплатной страховки. У нас люди выходят на пенсию раньше, чем во многих странах. Понимаю, почему олигарх предложил отменить пенсии: он из своего бизнеса должен выплачивать зарплаты сотрудникам, оплачивать их медицинскую страховку и пенсионные фонды, плюс еще надо оплачивать социальный фонд, куда входят инвалиды.