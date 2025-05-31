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Роднина о том, могут ли в России отменить пенсии: «Никогда не говори “никогда”. Условия жизни меняются, государство не стоит на месте»

Ранее предприниматель, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы стимулировать рождаемость.

Источник: Спортс"

— Предложение об отмене пенсий? Олигарху рассуждать легко, а людей, живущих на зарплату и пенсию, совсем это не впечатляет. У олигарха там фантазия взыграла. Россия всегда отличалась тем, что мы социально-ответственное государство. У нас треть бюджета идет на все социальные вопросы.

Ни в одной стране мира нет бесплатной страховки. У нас люди выходят на пенсию раньше, чем во многих странах. Понимаю, почему олигарх предложил отменить пенсии: он из своего бизнеса должен выплачивать зарплаты сотрудникам, оплачивать их медицинскую страховку и пенсионные фонды, плюс еще надо оплачивать социальный фонд, куда входят инвалиды.

А предложения, чтобы в старости тебя содержали дети, называется back to the future — обратно в царскую Россию.

— Такое никогда не произойдет в России?

— Слово «никогда» — никогда не говори. Бывает много изменений: меняются условия жизни, ситуация. Мы, как и государство, не стоим на месте. У нас только около 300 льгот выплачивает государство. Надо представлять, в какую это все вырастает сумму, — сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Депутат Журова: «Ни секунды не сомневаюсь, что в России отмена пенсии невозможна».