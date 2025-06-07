Евгения Медведева назвала прекрасным состояние фигурного катания в России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российское фигурное катание, несмотря на отстранение, находится в прекрасном состоянии. Такое мнение журналистам высказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
«Я оцениваю нынешнее состояние нашего фигурного катания как замечательное, у нас всегда с этим все прекрасно, — сказала Медведева. — Растут юниоры, которые действительно не отстают от предыдущего поколения, поэтому я могу не переживать абсолютно за последующие несколько поколений нашего фигурного катания. У нас все классно. Есть международные соревнования или нет — в нашем виде спорта все хорошо».
«Конечно же, каждый спортсмен мечтает об Олимпийских играх. И это словосочетание, Олимпийские игры, у нас заложено в ДНК. Понятное дело, что отечественные соревнования сейчас очень сильно поддерживают спортивный дух, особенно у подрастающих поколений, тем более что и призовые фонды очень хорошие делают, и организация просто невероятная, и турниры просто огромнейших масштабов, которые за рубежом я даже не видела. Но все равно, конечно, это разные вещи. И то, и то хорошо, просто рыбу с мясом сравнивать очень тяжело», — заключила фигуристка.