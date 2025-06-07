Евгения Медведева назвала прекрасным состояние фигурного катания в России

«Конечно же, каждый спортсмен мечтает об Олимпийских играх. И это словосочетание, Олимпийские игры, у нас заложено в ДНК. Понятное дело, что отечественные соревнования сейчас очень сильно поддерживают спортивный дух, особенно у подрастающих поколений, тем более что и призовые фонды очень хорошие делают, и организация просто невероятная, и турниры просто огромнейших масштабов, которые за рубежом я даже не видела. Но все равно, конечно, это разные вещи. И то, и то хорошо, просто рыбу с мясом сравнивать очень тяжело», — заключила фигуристка.