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Загитова о шоу Fantasy on Ice: «Подготовила специальный номер для японской публики о мире, о дружбе между Россией и Японией. Закладывала туда огромный смысл»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила в шоу Fantasy on Ice в городе Тиба.

Источник: Спортс"

"Были очень большие переживания. Я подготовила специальный номер для японской публики о мире, о дружбе между Россией и Японией, закладывала туда огромный смысл.

У меня был светильник, который я специально подготовила заранее с нашим сценографом. На этом светильнике и на костюме был орнамент с гжелью и сакурой. Мне показалось, что это очень круто сочетается.

Также не обошлось без сложных технологий — все платье было в светильниках. Сложной задачей было их вовремя включить, потому что они нажимались не одной кнопкой, а тремя.

Посыл такой, что в каждом из нас есть внутренний свет, от которого зажигается все вокруг нас, в том числе другие люди. Посыл был такой, что «ребята, давайте жить дружно», — сказала Загитова.

Загитова с посланием дружбы, Щербакова в «танце вампиров» — наши фигуристки выступили в Японии.