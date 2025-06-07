Роднина об участии Загитовой и Щербаковой в японском шоу: «Хороший ли это знак? Я в этом плане не оптимист. Эти шоу не идут под эгидой ISU, это просто бизнес»

"Участие Загитовой и Щербаковой в японском шоу? Я, в целом, к шоу никак не отношусь, это исключительно бизнес. Загитова и Щербакова очень известны в Японии. Если это интересно с точки зрения бизнеса и есть послабления относительно россиян, то в другом ключе эту ситуацию рассматривать не стоит.