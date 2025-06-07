Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина об участии Загитовой и Щербаковой в японском шоу: «Хороший ли это знак? Я в этом плане не оптимист. Эти шоу не идут под эгидой ISU, это просто бизнес»

Олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова выступили в шоу Fantasy on Ice-2025 в городе Тиба в Японии. Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с весны 2022 года.

Источник: Спортс"

Олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова выступили в шоу Fantasy on Ice-2025 в городе Тиба в Японии. Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с весны 2022 года.

"Участие Загитовой и Щербаковой в японском шоу? Я, в целом, к шоу никак не отношусь, это исключительно бизнес. Загитова и Щербакова очень известны в Японии. Если это интересно с точки зрения бизнеса и есть послабления относительно россиян, то в другом ключе эту ситуацию рассматривать не стоит.

Хороший ли это знак? Я в этом плане не оптимист. Эти шоу не идут под эгидой ISU. Не нужно проводить параллели. Мухи отдельно, котлеты отдельно", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Загитова с посланием дружбы, Щербакова в «танце вампиров» — наши фигуристки выступили в Японии.